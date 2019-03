Čaputovej preferencie bleskovo rastú, Šefčovič na druhom mieste: Veľké POROVNANIE posledných prieskumov

BRATISLAVA - Od dnešnej polnoci platí moratórium na prezidentské prieskumy. Posledný týždeň bol preto prieskumami nabitý. Po odstúpení Roberta Mistríka začali preferencie Zuzany Čaputovej prudko stúpať. Do druhého kola by sa kandidátka za Progresívne Slovensko dostala spolu s nezávislým kandidátom Marošom Šefčovičom, ktorého podporuje strana Smer. V poslednom prieskume mala dokonca Čaputová takmer 53 percent, čo ukazuje jej jasnú prevahu.

Zdá sa, že odstúpenie Roberta Mistríka pomohlo Zuzane Čaputovej k zatiaľ jasnej prevahe, ktorú ukázali prieskumy posledných dní. Kandidát s podporou strany SaS sa rozhodol odstúpiť práve na základe jedného z nich. Rozhodujúcim bol pre neho prieskum Focusu, kde ho prvýkrát Čaputová predbehla takmer o 13 percent.

Čaputovej preferencie bleskovo rastú

Odvtedy jej preferencie rástli. Posledný prieskum tento trend potvrdil. Agentúra AKO realizovala prieskum pre Čaputovú na vzorke 800 respondentov v dňoch 27. - 28. februára formou telefonického dopytovania. Podľa tohto prieskumu by Čaputovú volilo 52,9 percenta ľudí, na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič so ziskom 16,7 percent. Tretí by bol Harabin s 11,4 percentami. Martin Daňo, Bohumila Tauchmannová, Ivan Zuzula, Róbert Švec a Juraj Zábojník mali jedno percento a menej.

V grafe vám ponúkame prehľad posledných piatich relevantných prieskumov. Prieskum AKO II bol realizovaný pre Zuzanu Čaputovú, AKO I pre televíziu TA3 v dňoch 22. až 25. februára, zahŕňa teda aj preferencie pre Roberta Mistríka. Prieskum Focus III bol realizovaný pre televíziu Markíza v dňoch 26. až 28. februára na vzorke 804 respondentov.

Focus II si nechal vypracovať Robert Mistrík v dňoch 21. až 26. februára na vzorke 1 022 respondentov. Odstúpil podľa priebežných výsledkov, kde získal niečo vyše 13 percent a Čaputová vyše 26 percent.

Prieskum MVK bol realizovaný pre portál Zoznam.sk v dňoch 13. - 19. februára a po odstúpení Mistríka boli údaje rozrátané. V prieskume MVK viedol Šefčovič so ziskom 32,8 percenta, hneď za ním bola Čaputová s 27,6 percentami.

Chcem osloviť všetkých

Čaputová sa poďakovala za podporu, posledné čísla, podľa ktorých mala takmer 53 percent ju povzbudili. „Mojim veľkým prianím do nasledujúcich dní je, aby bola kampaň aj po dnešku vedená v korektnom duchu, ako doposiaľ. Uvedomujem si, proti čomu stojíme. Očakávam, že posledné zverejnené čísla naplnia mocných strachom. Nie je to však strach zo mňa. Je to strach z nás všetkých, z toho, koľko ľudí sa spája, aby ma v súboji o spravodlivejšie Slovensko podporilo,“ uviedla Čaputová na adresu prieskumov.

Pripomenula, že vníma aj snahy niektorých oponentov a politikov odlákať pozornosť od toho, že ľudia sa už nemôžu pozerať na nespravodlivosť systému, ktorý spoluvytvorili. „Nepristúpim na takúto kampaň. Ľudia sú unavení z hádok politikov, ja chcem byť tým, kým som, a komunikovať témy, ktoré považujem za dôležité. Mojou stratégiou je úprimnosť a snažím sa komunikovať citlivé názory spôsobom, ktorý by nemal byť zraňujúci alebo ponižujúci pre nositeľov opačného názoru,“ povedala s tým, že chce osloviť aj konzervatívnych voličov, pretože sa stretáva aj s podporou od veriacich.

„Chcem oslovovať všetkých, lebo nás všetkých spája frustrácia z arogancie mocných a nespravodlivosti. Rovnako Slovákov, ako aj Maďarov, Čechov či Rómov. Všetkých, bez ohľadu na vieru alebo sexuálnu orientáciu,“ dodala Čaputová.

Šefčovič sa prieskumami neriadi

Maroš Šefčovič si váži podporu každého človeka, najmä počas osobných stretnutí naprieč Slovenskom. „Prieskumy nekomentujem a na rozdiel od mojich spolukandidátov sa nimi neriadim. Namiesto toho sa od začiatku sústredím na ľudí a predstavenie svojho programu, ktorý jasne hovorí o ďalšom rozvoji Slovenska, o silnom sociálnom rozmere s extra dôrazom na dôchodcov či mladé rodiny, o spájaní rozdelenej spoločnosti a o využití mojich rozsiahlych medzinárodnych kontaktov a skúseností v prospech ľudí. Toto je moja úprimná ponuka,“ uviedol na adresu prieskumov.