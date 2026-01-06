Hollywoodske hviezdy doplatili na Trumpovu špeciálnu akciu: Uviazli v Karibiku!

KARIBIK - Karibik mal byť pre hollywoodsku smotánku len krátkou novoročnou zábavkou. Namiestoho toho sa pre mnohých stal nečakaným "zlatým väzením". V dôsledku špeciálnej operácie USA vo Venezuele zostali desiatky celebrít, milionárov a prominentov uviaznutých na luxusných ostrovoch bez možnosti návratu domov.
Americké úrady totiž v sobotu večer uzavreli vzdušný priestor nad Venezuelou v rámci špeciálnej operácie namierenej proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Výsledok? Komerčné lety aj súkromné tryskáče, ktoré mali po bujarých oslavách odviezť hviezdy späť do reality, ostali uzemnené.
Na plážach St. Barts a okolitých exkluzívnych ostrovov tak podľa informácií zahraničných webov ostali mená ako Queen Latifah, Mike Tyson, Ming Lee Simmons, Natalie Portman či newyorský kráľ nočného života Richie Akiva. Situácia je natoľko vážna, že si z nej robia žarty už aj samotné hviezdy.
Moderátorka Chelsea Handler si počas udeľovania cien Palm Springs International Film Awards neodpustila poznámku, že Leonardo DiCaprio vynechal filmové ceny práve preto, že uviazol na St. Barts. Neskôr sa však na Critics Choice Awards objavil. No jeho uviaznutie v Karibiku sa počas večera neobišlo bez poznámky: „Bolo to ako Titanic, len horšie... pretože tam bol Jeff Bezos,“ odznelo tam.
Niektorí boháči sa snažili vyriešiť presunom loďami na okolité ostrovy, ako Saint Martin či Anguilla, odkiaľ dúfali v odlet. Márne. „Všetci sa plavia do Anguilly, len aby ich otočili a poslali späť,“ prezradil podľa Page Six zdroj. Hotely a luxusné vily sú preplnené, manažéri hviezd vraj nestíhajú vybavovať telefonáty a panika narastá.
Luxusné rezorty sú beznádejne vypredané - hotely v Anguille aj na St. Martin hlásia plno. Situácia je natoľko kritická, že známe mená z newyorskej gastro a párty scény verejne zháňajú ľudí na spoločné charterové lety. V Karibiku uviazol aj komik Jeff Ross, ktorý si zo situácia vystrelil na sociálnych sieťach slovami: „Lietadlá sú uzemnené. Veslujem do New Yorku.“ Jeho kamarát Jeff Beacher mal viac šťastia a v nedeľu odletel súkromným lietadlom. Ostatní však zostali.
V luxusnom väzení zostal aj herec Cuba Gooding Jr. a jeho partnerka Claudine DeNiro, ktorí stále čakajú v Anguille na súkromné lietadlo, ktoré by ich už každú chvíľu malo dostať preč z ostrova. Natalie Portman však toľko šťastia nemá. herečka má pred sebou nabitý pracovný týždeň a najväčšou výzvou sú zblížiace sa Zlaté glóbusy, kde je nominovaná za film Arco. Zatiaľ však zostáva uviaznutá v Karibiku - s kuframi zbalenými, no bez letenky.