To je ale VALIBUK! Bábätko vážilo po pôrode takmer šesť kilogramov: Neuveriteľný ŠOK aj pre zdravotníkov

USA - Američanka Shelby Martinová prežila mimoriadne náročné tehotenstvo a pôrod, ale nakoniec priviedla na svet syna s hmotnosťou takmer šesť kilogramov. Rekordne veľký Cassian šokoval zdravotníkov, stal sa senzáciou sociálnych sietí a po narodení musel stráviť desať dní na jednotke intenzívnej starostlivosti a zaradil sa medzi najväčšie bábätká na svete.
Používatelia sociálnych sietí obdivujú silu matky Shelby Martinovej, ktorá porodila dieťa vážiace 5897 gramov. Zábery „malého“ Cassiana nazbierali iba TikToku viac ako štyri milióny lajkov a 35 miliónov pozretí. Novopečená mamička priznala, že pôrodné asistentky zostali v šoku, keď uvideli jej chlapčeka. Ako informuje denník Mirror, niektorí komentujúci žartovali, že bábätko je už veľké ako dospelý človek.
Okamžitý prevoz na jednotku intenzívnej starostlivosti
Shelby si spomína, že počas ťažkého pôrodu nešlo všetko hladko a jej synček musel stráviť desať dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Keď o jeho júlovom narodení prehovorila po prvý raz, tak priznala, že si nemyslela, že tehotenstvo prežije, keďže jej potomok neustále rástol. „Existovalo reálne riziko, že by sa počas pôrodu mohol zaseknúť, a to by všetko zmenilo,“ povedala pre magazín People. „Vedela som, že najbezpečnejšou voľbou je cisársky rez a našťastie som mala úžasného gynekológa a tím starostlivosti v TriStar Centennial, ktorému som úplne dôverovala. Vedeli sme vopred, že bude veľký, ale nikdy by som netipovala takmer šesť kilogramov.“ Shelby sa o tom dni rozrozprávala aj pre Today.
„Moja fyzioterapeutka mi neskôr vysvetlila, že mi v podstate vytláčal bedrový kĺb z jamky. Hneď ako ho vytiahli, všetci na operačnej sále spoločne zalapali po dychu. Jeho veľkosť ich úplne šokovala.“ Celú udalosť ešte viac ozvláštnil fakt, že syna porodila v deň svojich narodenín a bol to pre ňu ten najväčší darček. Jeho stará mama napísala na Instagram, že po pôrode musel zostať v nemocnici, keďže u nezvyčajne veľkých bábätiek môžu byť ovplyvnené hladiny glukózy.
Tretie najväčšie dieťatko na svete
Cassian je však drobček v porovnaní s bábätkom Alpha, ktoré sa narodilo vo Veľkej Británii v roku 2020. Cherral Mitchellová z Oxfordu sa dostala do médií po tom, čo porodila chlapčeka s hmotnosťou približne 6800 gramov. Doteraz je evidované ako tretie najväčšie dieťatko, aké sa kedy v krajine narodilo. Jeho mama povedala: „Keď mu vyšla hlavička, všetci sa smiali. Môj manžel Tyson hovoril: Bože môj, on je poriadne bacuľatý.“ Ani jeden z menovaných chlapcov sa však nevyrovná Akbarovi Risuddinovi, ktorého meno v arabčine znamená „Veľký“. Narodil sa cisárskym rezom mame Ani v roku 2009 v Indonézii s hmotnosťou približne 8700 gramov.
Meral okolo 60 centimetrov a lekári predpokladajú, že jeho veľkosť bola spôsobená tým, že matka trpela tehotenskou cukrovkou, čiže plod prijímal v maternici veľké množstvo glukózy. Po pôrode doktor Binsar Sitanggang pre agentúru AFP povedal: „Toto ťažké bábätko urobilo operáciu naozaj náročnou, najmä proces jeho vyberania z matkinej maternice. Jeho nohy boli obrovské.“ Akbarova hmotnosť sa blížila hmotnosti ročného dieťaťa a bola približne trojnásobkom hmotnosti priemerného novorodenca.