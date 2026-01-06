Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

MIMORIADNE Proti zásahu USA vo Venezuele sa stavia aj OSN: Trump znižuje bezpečnosť štátov na celom svete!

(Zdroj: TASR/AP/Heather Khalifa)
ČTK, TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok v rozhovore pre televíziu NBC News vyhlásil, že Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou. Doplnil, že v krajine sa po zajatí tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v najbližších 30 dňoch nebudú konať nové voľby.

13:05 Svetové spoločenstvo musí dať jasne najavo, že zásah Spojených štátov vo Venezuele je porušením medzinárodného práva, ktoré vo svojom dôsledku znižuje bezpečnosť štátov na celom svete. Podľa tlačových agentúr to dnes uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).

12:30 Spojené štáty by mohli ropným spoločnostiam poskytnúť dotácie na obnovu energetickej infraštruktúry Venezuely, čo by mohlo byť hotové do 18 mesiacov, povedal americký prezident Donald Trump v rozhovore so stanicou NBC News. Predstavitelia ropných gigantov Chevron, ConocoPhillips a ExxonMobil sa tento týždeň plánujú stretnúť s Trumpovou administratívou, aby s ňou diskutovali o situácii vo Venezuele, napísal web stanice CBS News s odvolaním sa na svoje zdroje.

12:00 Pri sobotňajšej vojenskej operácii, počas ktorej americké jednotky uniesli do Spojených štátov venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura a jeho ženu, zomrelo tiež 32 Kubáncov. Potvrdili sa tak informácie, že vo Venezuele dlhodobo pobýva mnoho kubánskych vojakov i členov kubánskych tajných služieb, čo doteraz Havana aj Caracas popierali. Kubánci podľa serveru BBC Mundo nepôsobia len v ochrancu venezuelského prezidenta, ale aj v armáde a ďalších bezpečnostne citlivých odvetviach.

11:45 Šéfka venezuelskej opozície a nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v rozhovore so stanicou Fox News privítala intervenciu Spojených štátov vo Venezuele ako veľký krok pre ľudstvo a slobodu. Do Venezuely sa chce vrátiť čo najskôr. Vyhlásila, že zo svojej vlasti, ktorá disponuje najväčšími ropnými zásobami na svete, mieni urobiť energetické centrum Ameriky. Špeciálne sily USA v sobotu zaútočili na Venezuelu a uniesli jej prezidenta Nicolása Madura do USA, kde čelia obvineniam z podielu na pašovaní drog do krajiny.

11:30 Organizácia Spojených národov v utorok vyjadrila hlboké znepokojenie nad vojenskou operáciou USA vo Venezuele a varovala, že jasne „podkopáva základný princíp medzinárodného práva“. Píše podľa agentúry AFP.„Štáty nesmú ohrozovať územnú celistvosť alebo politickú nezávislosť žiadneho štátu ani proti nim používať silu,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová.

10:56 Na platforme Polymarket niekto zarobil vyše 436.000 dolárov vďaka stávke na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro bude chytený a do konca januára odstavený od moci. Sú však otázky, či tento človek neprofitoval z neverejných informácií o chystanej operácii amerických síl, pretože stávky na Madurovo dopadnutie rýchlo narastali tesne pred samotnou akciou, napísal dnes web stanice BBC.

9:50 "To, čo sa stalo v centre Caracasu, spôsobili drony, ktoré bez povolenia prelietavali nad touto oblasťou. Polícia vystrelila varovné výstrely. Nedošlo k žiadnym stretom. Celá krajina je v úplnom pokoji," oznámilo medzičasom venezuelské ministerstvo komunikácie a informácií.

8:42 Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa dvoch zdrojov denníka Wall Street Journal (WSJ) dospela k záveru, že pokiaľ by venezuelský prezident Nicolás Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci vrátane viceprezidentky Delcy Rodríguezovej. O svojich záveroch CIA informovala i amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše správa agentúry Reuters.

7:25 Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová v pondelok vyhlásila, že sa plánuje do vlasti vrátiť čo najskôr. Kritizovala zároveň dočasnú prezidentku krajiny Delcy Rodríguezovú, píše správa agentúr AFP a Reuters. „Plánujem sa vrátiť do Venezuely čo najskôr,“ uviedla Machadová z neznámeho miesta v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym v televízii Fox News. Machadová vycestovala z Venezuely minulý mesiac, aby si v Nórsku prebrala Nobelovu cenu za mier a do vlasti sa odvtedy nevrátila.

6:54 Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v nadväznosti na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura pripravuje predbežné plány na znovuotvorenie svojho veľvyslanectva v Caracase. Pre agentúru AP to v pondelok uviedol anonymný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničia.

6:30 Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth. Informuje správa agentúry AFP.

6:25 Kolumbijská vláda chce pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi v boji proti obchodovaniu s drogami. Uviedli to v pondelok v spoločnom videu tamojší ministri spravodlivosti a vnútra Andrés Idárraga a Armando Benedetti, píše správa agentúry Reuters „Kolumbijská vláda dala vláde USA vedieť, že budeme naďalej koordinovať kroky a spolupracovať v boji proti obchodovaniu s drogami,“ vyhlásili ministri. Benedetti doplnil, že protidrogové operácie budú cieliť na drogové laboratória, zločinecké organizácie a ich tábory. „Budeme naďalej klásť dôraz na boj proti tejto pliage, najmä na kolumbijsko-venezuelskej hranici,“ dodal Idárraga.

6:20 Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas v pondelok tisíce ľudí žiadali prepustenie zadržaného prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AFP. Demonštranti sa zhromaždili pred budovou venezuelského Národného zhromaždenia v čase, keď vo vnútri viceprezidentka Delcy Rodriguezová skladala prísahu ako dočasná prezidentka štátu. Najvyšší súd jej už v sobotu nariadil, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci.

6:10 Neďaleko prezidentského paláca Miraflores vo venezuelskom Caracase sa podľa svedkov agentúr AFP a BNO News v pondelok večer miestneho času strieľalo. Podľa zdroja z prostredia venezuelskej vlády je situácia pod kontrolou. Zdroj agentúry AFP uvádza, že nad prezidentským palácom okolo 20.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) spozorovali neznáme drony, po ktorých začali bezpečnostné zložky strieľať. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých vidieť jednotky strieľať na drony pištoľami a zrejme i protilietadlovými zbraňami.

aktualizované 6:00 Najmenej 16 ropných tankerov, na ktoré sa vzťahujú sankcie Spojených štátov, zmizlo z venezuelských prístavov od zadržania prezidenta Venezuely Nicolása Madura zo strany USA. V pondelok o tom informoval denník The New York Times (NYT). Podľa denníka existujú náznaky, že lode sa zrejme pokúsili obísť námornú blokádu USA týkajúcu sa vývozu venezuelskej ropy, ktorú v decembri oznámil americký prezident Donald Trump. Na 15 týchto tankerov za vzťahujú sankcie za prevoz iránskej alebo ruskej ropy.

Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou

Trump trval na tom, že Spojené štáty nie sú vo vojne s Venezuelou. „Nie, nie sme. Sme vo vojne s ľuďmi, ktorí predávajú drogy. Sme vo vojne s ľuďmi, ktorí vyprázdňujú svoje väznice do našej krajiny, vyprázdňujú svojich drogovo závislých a vyprázdňujú svoje psychiatrické liečebne do našej krajiny,“ uviedol. Dohliadať na ďalšie americké kroky vo Venezuele majú podľa slov amerického prezidenta okrem neho napríklad minister zahraničia Marco Rubio, minister obrany Pete Hegseth, poradca Bieleho domu Stephen Miller či viceprezident J.D. Vance. Pri otázke, kto má v konečnom dôsledku posledné slovo, Trump rázne odpovedal, že on.

Americký prezident Donald Trump.
(Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)

„Najprv musíme tú krajinu dať do poriadku. Nemôžeme tam mať voľby. Ľudia nemôžu voliť. Nie, bude to trvať nejaký čas. Musíme krajinu ošetriť, aby sa opäť uzdravila,“ odpovedal americký prezident na otázku o možnosti organizácie volieb v priebehu nasledujúceho mesiaca. Podľa Trumpa by Spojené štáty mohli dotovať ropné spoločnosti v snahe obnoviť energetickú infraštruktúru Venezuely, čo by vraj mohlo trvať menej ako 18 mesiacov. „Myslím si, že to dokážeme aj za kratší čas, ale bude to stáť veľa peňazí. Bude potrebné minúť obrovské množstvo peňazí a ropné spoločnosti ich minú a potom im to preplatíme my alebo to uhradíme z výnosov,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.

USA obviňujú Madura

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný. Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro
(Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)

Viac o téme: USADonald TrumpVenezuelaNicolás Madura
