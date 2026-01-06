ŠOKUJÚCE parte herca Pavla Nečasa (†59): Pohreb v prísnom UTAJENÍ!

PRAHA - Priamo na Silvestra zasiahla Česko zdrvujúca správa. Vo veku 59 rokov zomrel herec Pavel Nečas. Jeho náhly odchod šokoval kolegov aj fanúšikov. No a podobné emócie vyvoláva aj jeho parte. Pohreb prebehne v úzkom rodinnom kruhu... A zjavne v prísnom utajení!
Koniec minulého roka a začiatok toho nového sprevádza mimoriadne smutná správa o náhlom odchode českého herca Pavla Nečasa. Ako sa ukázalo, umelcovi zlyhalo srdce a napriek viac ako polhodinovému oživovaniu zomrel rovno pred očami svojej manželky, režisérky Ariany Rakovskej. Rodina smútok prežíva v súkromí...
No a tak chce, aby prebehol aj jeho pohreb. Blízki síce zverejnili parte, no to neobsahuje žiadne detaily o poslednej rozlúčke. „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 31. decembra 2025 vo veku 59 rokov náhle odišiel pán Pavel Nečas,“ uvádza sa v smútočnom oznámení, no a ďalej sa píše, že posledná rozlúčka prebehne v úzkom rodinnom kruhu.
Kedy a kde sa bude konať, už parte neuvádza. Pohreb tak zjavne prebehne v prísnom utajení. Či sa okrem rodiny naň dostanú aspoň jeho kolegovia a kamaráti, už nie je známe. „Kondolenčná kniha pre verejnosť bude umiestnená vo foyer divadiel, kde Pavel pôsobil,“ uvádza sa v oznámení.