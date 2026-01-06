Šľachetné gesto: Lyžiari na svahu vytvorili OBROVSKÉ srdce! Vzdali hold obetiam tragického požiaru na Silvestra

CRANS-MONTANA – Švajčiari smútia za priateľmi a rodinnými príslušníkmi, ktorí sa stali obeťami tragického požiaru v jednom z obľúbených lyžiarskych stredísk. Napriek desiatkam mŕtvych a zranených sa miestnym záchranárom podarilo vďaka ich nasadeniu predísť vyšším stratám. Lyžiari sa im odvďačili pekným gestom, ktoré okrem iného symbolizuje aj solidaritu so všetkými, ktorých táto tragédia poznačila.
Celé Švajčiarsko sa ešte stále spamätáva z veľkého a tragického požiaru, ktorý postihol obľúbený turistický rezort v čase osláv Nového roka. Pri nešťastí zahynulo cez 40 osôb a viac ako 100 utrpelo zranenia. Požiar vypukol vo štvrtok 1. januára o 1:30 miestneho času v bare Le Constellation. Polícia po tragédii a identifikácii všetkých mŕtvych uviedla, že mnohí nedovŕšili ani 18 rokov. Najmladšia obeť mala mať len 14.
Srdce z desiatok lyžiarov
Desiatky lyžiarov sa zhromaždili na jednom zo svahov a vytvorili zo svojich tiel veľké srdce pre obete požiaru a záchranárov. Na sociálnej sieti Instagram to zverejnila cestovná kancelária Crans-Montana. Celý záber vznikol vďaka dronu, ktorý snímal lyžiarov zhora. Toto gesto vzdáva hold aj členom zdravotníckeho personálu, ktorí pri požiari zasahovali.
Mnoho maloletých obetí
Úrady už skôr identifikovali 24 mŕtvych, medzi ktorými boli Švajčiari, Taliani alebo občania Rumunska, Francúzska, Turecka a jeden človek s dvojitým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov. Medzi ďalšími 16 neplnoletí zo Švajčiarska, Talianska, Portugalska, Belgicka, Francúzska alebo ľudia s viacnásobným občianstvom.
I keď požiar nezasiahol zjazdovky, jeho dopad presiahol hranice krajiny. Počas uplynulých dní zanechávali miestni a turisti an mieste nešťastia kvety a ručne písané odkazy. Niekoľko lyžiarskych stredísk po celej krajine zatvorilo svoje brány, aby si uctili pamiatku obetiam. Švajčiarsky prezident vyhlásil 9. január za Národný deň smútku, kedy je naplánovaný aj oficiálny pohrebný obrad.