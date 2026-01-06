BRATISLAVA - Marcella Molnárová je zvyknutá byť v jednom kole, no tentoraz si speváčka dopriala "luxus" a od pracovných povinností si odskočila na módnu prehliadku. Vyzerala skvelo a otvorene priznala, že móda u nej nehrá druhé husle. Lenže zároveň má úplne jasno, čo je v jej živote na prvých priečkach.
Marcella Molnárová na Fashion Live pôsobila uvoľnene a bolo cítiť, že práve takéto chvíle jej v nabitom programe robia radosť. Aj preto, že móda je pre ňu dôležitá a v jej rebríčku nie je na poslednom mieste. „Je dosť vysoko,“ prezradila a zároveň určila poradie: „Na prvom je určite moje dieťa, potom zdravie celej rodiny, práca, radosť a potom móda.“
A hoci ju ľudia vídajú vždy upravenú, sama priznáva, že v šatníku je verná najmä jednému typu kúskov. „Áno, puzdrové šaty, do ktorých sa vždy túžim dostať,“ prezradila so smiechom Marcella. No a potom odhalila situáciu, ktorú doma pozná takmer každá žena – plná skriňa vecí na vyhodenie a dcéra, ktorá má na to jasný názor. Lenže u Molnárovej to dopadlo presne opačne, než by ste čakali. „Moja dcéra mi roky hovorila - toto vyhodíme... ja som to schovala do krabíc, aby to nevyhodila a keď ich objavila, vraví že to je tak krásna móda. Ona to teraz nosí a ja to považujem za obrovské ocenenie.“
Speváčka sa aj po šesťdesiatke pýši postavou, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ženy a keď prišla reč na to, čo je za tým, priznala zásadnú zmenu. „Ja som kedysi veľa varievala a piekla a teraz to robím veľmi málo, čo by malo byť naopak, že s tým vekom by mal byť človek bližšie ku kuchyni, tak ja som bližšie k štúdiu, obývačke, k tréningu, ku karimatke kde cvičím, k plavárni, úplne som sa otočila.“ Čo alebo kto ju k tejto zmene definitívne nakopol, prezradila speváčka v rozhovore.
Speváčka Marcella Molnárová ide proti prúdu: Niektoré ženy TO s vekom priťahuje, no u nej to je INÉ!