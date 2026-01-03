REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico označil americkú vojenskú akciu vo Venezuele za dôkaz rozkladu svetového poriadku. Zdôraznil, že medzinárodné právo sa nerešpektuje a vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. K útoku sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia slovenskej politickej scény.
Reakcia premiéra Fica
Americká vojenská akcia vo Venezuele je ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. V reakcii na americký útok vo Venezuele to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SSD). "Medzinárodné právo neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu BR OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí čo chce. Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát, či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze," napísal na sociálnej sieti.
Dodal, že je veľmi zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si zaslúži odsúdenie, reagovať EÚ. "Buď použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele odsúdi a bude ako tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine alebo ako obyčajne zostane farizejská," neodpustil si.
Európska únia medzičasom vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele. "EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod," napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Teraz sa ukážte, farizeji, reagoval Blaha
Slovensko musí podľa europoslanca Ľuboša Blahu tvrdo odsúdiť surovú americkú agresiu vo Venezuele. "Ide o ropu, o nič iné. Až teraz sa ukáže v plnej paráde pokrytectvo Bruselu. Tak čo, uvalíme sankcie na USA? Budeme posielať zbrane Venezuele? Zakážeme účasť amerických športovcov," pýta sa.
Americký zásah proti Venezuele neprispieva k budovaniu mieru, hovorí Šutaj Eštok
Vojenský zásah Spojených štátov amerických proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti. Správy z amerického kontinentu sú podľa slov šéfa rezortu vnútra vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia, než k udržateľnému mieru a stabilite.
"Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia," uviedol Šutaj Eštok.
Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať, uviedla v reakcii opozičná strana Progresívne Slovensko (PS). "Je to nelegitímny prezident, ktorý nechával zabíjať politických oponentov, a spolu so svojim mentorom Hugom Chávezom premenil jednu z najúspešnejších krajín Latinskej Ameriky v skrachovanú diktatúru. Milióny ľudí utiekli za ich vlád z Venezuely pred násilím a hladom," uviedol tlačový odbor strany.
Napriek týmto okolnostiam však zdôrazňujú, že štáty slobodného sveta musia trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN. "Platí to aj v tomto prípade, o to viac keď na to naliehame pri ruskej agresii voči Ukrajine," dodáva.
Reakcia Rašiho
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie. Potvrdila to riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková. "Slovenská republika zdôrazňuje potrebu zdržanlivosti, dialógu a rešpektovania demokratických princípov, ústavných rámcov a medzinárodného práva," vyhlásil Raši.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.