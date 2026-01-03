Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Repro foto X, SITA/AP Photo/Cristian Hernandez)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico označil americkú vojenskú akciu vo Venezuele za dôkaz rozkladu svetového poriadku. Zdôraznil, že medzinárodné právo sa nerešpektuje a vojenská sila sa používa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. K útoku sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia slovenskej politickej scény.

Reakcia premiéra Fica

Americká vojenská akcia vo Venezuele je ďalším dôkazom rozkladu svetového poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne. V reakcii na americký útok vo Venezuele to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SSD). "Medzinárodné právo neplatí, vojenská sila sa používa bez mandátu BR OSN a každý, kto je veľký a silný, si pri presadzovaní vlastných záujmov robí čo chce. Ako predseda vlády malej krajiny musím takýto rozvrat medzinárodného práva rezolútne odmietnuť, ako som to urobil pri vojne v Iraku, pri neuznaní Kosova za suverénny štát, či pri použití ruskej vojenskej sily na Ukrajine alebo pri hodnotení situácie v Gaze," napísal na sociálnej sieti.

Premiér SR Robert Fico.
Zobraziť galériu (3)
Premiér SR Robert Fico.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dodal, že je veľmi zvedavý, ako bude na útok na Venezuelu, ktorý si zaslúži odsúdenie, reagovať EÚ. "Buď použitie americkej vojenskej sily vo Venezuele odsúdi a bude ako tak konzistentná s postojmi k vojne na Ukrajine alebo ako obyčajne zostane farizejská," neodpustil si.

Európska únia medzičasom vyzvala na „zdržanlivosť“ a dodržiavanie medzinárodného práva vo Venezuele. "EÚ opakovane vyhlásila, že Maduro nemá legitimitu, a obhajovala mierový prechod," napísala na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.

Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania Prečítajte si tiež

Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania

Teraz sa ukážte, farizeji, reagoval Blaha

Slovensko musí podľa europoslanca Ľuboša Blahu tvrdo odsúdiť surovú americkú agresiu vo Venezuele. "Ide o ropu, o nič iné. Až teraz sa ukáže v plnej paráde pokrytectvo Bruselu. Tak čo, uvalíme sankcie na USA? Budeme posielať zbrane Venezuele? Zakážeme účasť amerických športovcov," pýta sa.

Americký zásah proti Venezuele neprispieva k budovaniu mieru, hovorí Šutaj Eštok

Vojenský zásah Spojených štátov amerických proti Venezuele určite neprispieva k budovaniu toľko deklarovaného mieru. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti. Správy z amerického kontinentu sú podľa slov šéfa rezortu vnútra vážne, znepokojujúce a potvrdzujú, že politika silových riešení a jednostranných krokov vedie skôr k ďalšej eskalácii napätia, než k udržateľnému mieru a stabilite.

Šutaj Eštok
Zobraziť galériu (3)
Šutaj Eštok  (Zdroj: TASR -Jakub Kotian)

"Pevne verím, že situácia sa po zadržaní venezuelského prezidenta zo strany Spojených štátov nezvrtne do otvoreného vojenského konfliktu, na ktorý by opäť doplatili obyčajní ľudia," uviedol Šutaj Eštok.

Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS

Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať, uviedla v reakcii opozičná strana Progresívne Slovensko (PS). "Je to nelegitímny prezident, ktorý nechával zabíjať politických oponentov, a spolu so svojim mentorom Hugom Chávezom premenil jednu z najúspešnejších krajín Latinskej Ameriky v skrachovanú diktatúru. Milióny ľudí utiekli za ich vlád z Venezuely pred násilím a hladom," uviedol tlačový odbor strany.

Napriek týmto okolnostiam však zdôrazňujú, že štáty slobodného sveta musia trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN. "Platí to aj v tomto prípade, o to viac keď na to naliehame pri ruskej agresii voči Ukrajine," dodáva.

Reakcia Rašiho

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pozorne sleduje aktuálny vývoj vo Venezuele a vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vojenskej intervencie. Potvrdila to riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Veronika Piatková. "Slovenská republika zdôrazňuje potrebu zdržanlivosti, dialógu a rešpektovania demokratických princípov, ústavných rámcov a medzinárodného práva," vyhlásil Raši.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Viac o téme: Robert FicoVenezuelaĽuboš BlahaReakcie politikovMatúš Šutaj Eštok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

POPLACH vo Venezuele: Veľké
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive
Zahraničné
Irán ostro odsúdil americký
Irán ostro odsúdil americký vojenský útok na Venezuelu: Kolumbia žiada zasadnutie OSN a OAŠ
Zahraničné
AKTUALIZUJEME MIMORIADNE Krajinou otriasli silné
MIMORIADNE Krajinou otriasli silné EXPLÓZIE! USA sa prihlásili k útokom, ZAJALI prezidenta: Prvé slová TRUMPA
Zahraničné
Šamani držia fotografie amerického
Venezuela je otvorená rozhovorom so Spojenými štátmi, tvrdí Maduro
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Správy
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Správy
Jaskyniar Kožuch hovorí o netopieroch v Plaveckej jaskyni
Jaskyniar Kožuch hovorí o netopieroch v Plaveckej jaskyni
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Minister spravodlivosti SR Boris
Rezort spravodlivosti posilní ochranu detí zvýšením dedičských podielov
Domáce
Príslušníci prezidentskej gardy stoja
Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania
Domáce
Vo Zvolene cestujú seniori nad 70 rokov a osoby s ŤZP v MHD od januára zadarmo
Vo Zvolene cestujú seniori nad 70 rokov a osoby s ŤZP v MHD od januára zadarmo
Banská Bystrica

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Polícia identifikovala prvé štyri obete silvestrovského požiaru v Crans-Montane
Zahraničné
POPLACH vo Venezuele: Veľké
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive
Zahraničné
Pátranie pokračuje: Po prevrátení
Pátranie pokračuje: Po prevrátení lode pri pobreží Gambie sú naďalej nezvestné desiatky ľudí
Zahraničné

Prominenti

Nela Pocisková
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Domáci prominenti
Veronika Rajek očarila Maroša
Kramár povečeral s KRÁSNOU influencerkou: Najprv nad ňou SLINTAL a potom… prevracal očami!
Domáci prominenti
Mickey Rourke
Mickey Rourke ŠOKUJE vzhľadom: Niekdajší sexsymbol zmenený na NEPOZNANIE!
Zahraniční prominenti
Najlegendárnejšie televízne SKVOSTY: Pamätáte
Najlegendárnejšie televízne SKVOSTY: Pamätáte si TIETO hlášky? Puknete od smiechu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pleseň, ktorú nevidíte, môže
Pleseň, ktorú nevidíte, môže byť NAJNEBEZPEČNEJŠIA: TOTO jedlo radšej hneď vyhoďte! Nestačí to vyrezať
Zaujímavosti
Prebúdzate sa medzi 2.
Prebúdzate sa medzi 2. a 3. hodinou ráno? Nie je to NÁHODA! Vaše telo kričí o pomoc, zachráni ho JEDINÁ vec
Zaujímavosti
Rajská záhrada nemusí byť
Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli
Zaujímavosti
Muži to netušia: Orgazmus
Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili
Zaujímavosti

Dobré správy

Už aj Slováci ju
Už aj Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov

Šport

V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
Lyžovanie
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Rely Dakar
Tréner Frühauf hodnotí šampionát v podaní Slovenska: Zásadná správa pred ďalšími MS
Tréner Frühauf hodnotí šampionát v podaní Slovenska: Zásadná správa pred ďalšími MS
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk

Technológie

Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Návody
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Veda a výskum
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Veda a výskum
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Veda a výskum

Bývanie

10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie nahé šaty celebrít roka 2025: Od drzého looku Zoë Kravitz po žiarivo modré šaty Dakoty Johnson a ďalšie
Zahraničné celebrity
Najlepšie nahé šaty celebrít roka 2025: Od drzého looku Zoë Kravitz po žiarivo modré šaty Dakoty Johnson a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
REAKCIE našich politikov na
Domáce
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
POPLACH vo Venezuele: Veľké
Zahraničné
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive
Príslušníci prezidentskej gardy stoja
Domáce
Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania
Štát zriadil novú zdravotnícku
Domáce
Štát zriadil novú zdravotnícku LINKU, ktorá MENÍ pravidlá! TOTO číslo si zapamätajte

Ďalšie zo Zoznamu