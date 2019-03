Netaja sympatie: Kandidáti ukázali na svojich obľúbených prezidentov, vedie Kováč

Jedna z mnohých prezidentských debát sa uskutočnila tento utorok pod záštitou HNClubu. Stretli sa tu kandidáti Maroš Šefčovič, Zuzana Čaputová, Béla Bugár a Milan Krajniak. Diskusiou zarezonovala aj téma doterajších obľúbených prezidentov Slovenska, ku ktorej mali všetci kandidáti čo povedať. Otázka znela: Ktorý doterajší prezident SR podľa vás najlepšie vykonával svoju funkciu?

Šefčovič si stojí za Schusterom

Ako prvý sa k otázke vyjadril kandidát s podporou strany Smer-SD Maroš Šefčovič. "Ja si myslím, že najbližší vzťah som mal s Rudolfom Schusterom, ktorý skutočne na vysokej úrovni reprezentoval Slovenskú republiku v zahraničí, vykonal veľmi veľa dôležitých návštev. Ja som ho na nich aj sprevádzal," pokračoval Šefčovič s tým, že Schuster podľa neho pritiahol na Slovensko aj veľmi veľa dôležitých zahraničných predstaviteľov, k čomu mu pomohla aj vysoká jazyková vybavenosť a všeobecná aktivita.

Čaputovej vzorom je Kiska

Zuzana Čaputová vyznala sympatie smerom ku mandátu Andreja Kisku. Pripomenula však, že jeho aktuálnu kauzu do diskurzu neberie. "Je to Andrej Kiska. Nevyjadrujem sa k jeho daňovej kauze, keďže nie som sudca, prokurátor a nepoznám spis. Ja mu dôverujem ako človeku, ktorý ja autentický, ktorý išiel do politiky a k výkonu mandátu z dôvodov, ktoré hovoril. Veľmi blízko mám k tej istej motivácii. Ja som mu uverila to, že vykonával ten mandát naozaj s dôverou v hodnoty, pre ktoré tam išiel," uviedla Čaputová v diskusii.

Bugár preferuje Kováča

Zo všetkých doterajších prezidentov si kandidát a líder strany Most-Híd Béla Bugár vybral úplne jasne. "Za 29 rokov mám určité skúsenosti a musím povedať to, že keď niekto spravil najviac pre Slovensko vtedy, keď to bolo treba a nebolo to jednoduché, bol Michal Kováč. Vieme odkiaľ pochádzal - z HZDS. A nakoniec bol ochotný ísť proti HZDS, lebo to hnutie prakticky odbúravalo všetko demokratické a riskoval aj v čase keď mu uniesli syna," zhrnul Bugár.

Prezidenta Kováča ocenil aj Krajniak

Sympatiami ku Kováčovi nešetril ani Krajniak. Svoje dôvody uviedol hlavne z osobnej skúsenosti. "Mal som s ním takú osobnú skúsenosť v tom, že v čase, keď už bolo po únose jeho syna, keď bol vo veľmi ťažkej osobnej situácii, prijímal zástupcov mládežníckych organizácií z celej Európy, medzi ktorými som bol aj ja. Všetci prirodzene čakali, že sa k tejto situácii vyjadrí, no on im všetkým povedal, aby zo Slovenska neodchádzali s vedomím, že sa tu stal únos, ale že sme demokratická krajina, ktorá sa cez toto obdobie dostane. Aj za to, že dokázal aj v takej ťažkej situácii prekonať ten ľudský problém si ho vážim," ukončil túto tému Krajniak.