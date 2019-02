Šefčovič a Čaputová v prieskumoch vedú: Rozdiely medzi nimi sú markantné, odborníci vysvetľujú

BRATISLAVA - Prvé kolo prezidentských volieb je za dverami. Včera z prezidentského boja odstúpil Robert Mistrík a svoju podporu jasne vyjadril Zuzane Čaputovej. Preferencie kandidátky stúpajú čoraz viac. V posledných dvoch prieskumoch boli výsledky odlišné, podľa odborníka je to však normálne. Závisí to od viacerých faktorov. Politológ dodal, že sú tieto rozdiely markantné a nie je možné, aby sa dva prieskumy pri dvoch dôležitých líšili tak obrovským rozdielom.

Prezidentské kampane sú v plnom prúde a pomaly sa nám začína formovať zoznam tých najsilnejších kandidátov v tohtoročných prezidentských voľbách. Krátko po oznámení kandidatúry sa na prvých priečkach objavuje Maroš Šefčovič, ktorý kandiduje s podporou strany Smer. Na druhom mieste sa dlhodobo ocital Robert Mistrík s podporou strany SaS.

Prvé dve priečky sú viac-menej jasné

Keďže ho pomaly začala dobiehať Zuzana Čaputová, dohodli sa, že podľa prieskumov sa vzdajú v prospech toho silnejšieho. Nakoniec sa Mistrík kandidatúry vzdal v prospech Čaputovej, ktorú kandiduje za stranu Progresívne Slovensko. Zdá sa, že Čaputová má v súčasnosti veľké šance prebojovať sa do druhého kola. Posledné dva prieskumy však ukázali, že sa poradie dokáže naozaj meniť. Jeden bol z dielne MVK realizovaný pre portál Zoznam.sk a druhý z dielne Median realizovaný pre RTVS. Oba boli realizované pred odstúpením Roberta Mistríka.

Nie je nič výnimočné, že sa prieskumy líšia

Podľa odborníka z agentúry MVK Pavela Haulíka to závisí od mnohých faktorov a nie je vôbec výnimočné, pokiaľ sa dva prieskumy na rovnakú tému líšia. „Dôvodov môže byť viacero. Prvý a základný spočíva v tom, že ide o tzv. výberové zisťovanie, t. j. o správaní viac ako štyroch miliónov voličov sa usudzuje z odpovedí výskumnej vzorky cca 1000 respondentov. Možná odchýlka môže byť aj pri maximálnom dodržaní metodológie niekoľko percentuálnych bodov,“ vysvetlil Haulík.

Druhým faktorom je skutočnosť, že skúmané preferencie môžu byť veľmi premenlivé. „Aj v krátkom čase môže dôjsť k citeľným zmenám,“ uviedol Haulík s tým, že ďalšími dôvodmi sú technicko-organizačné okolnosti a metodológia, teda akým spôsobom sú údaje zbierané, ako reprezentatívna je výskumná vzorka, ako kvalitná je anketárska sieť, ako sú formulované otázky a mnoho ďalších.

„Pokiaľ nemáte k dispozícii podrobné informácie o všetkých uvedených skutočnostiach, nemožno usudzovať, ktorý z výskumov s odlišnými závermi je bližšie k realite,“ dodal s tým, že ani porovnanie výskumu s volebnými výsledkami nie je spoľahlivým kritériom. „Výskum má vždy určitý časový posun a preferencie sa môžu v danom období zmeniť.“

Šefčovič vs. Čaputová

Agentúra MVK uskutočnila v dňoch 13. až 19. februára 2019 výskum verejnej mienky na vzorke 1 083 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostných kategórií sídiel. Išlo o výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete. Zadávateľom prieskumu bol internetový portál Zoznam.sk.

Respondenti dostali lístok so zoznamom kandidátov a odpovedali na otázku „Za koho budete hlasovať Vy?“ Spomedzi účastníkov prieskumu, ktorí zvažujú svoju účasť na prvom kole volieb, 15 % nebolo vôbec rozhodnutých, komu dajú svoj hlas. Ostatní svoje preferencie rozdelili medzi jednotlivých kandidátov. Na popredných priečkach skončili Maroš Šefčovič (30,3 %), Zuzana Čaputová (19,4 %), Róbert Mistrík (14,2 %), Štefan Harabin (8,3 %) a František Mikloško (7,3 %).

V druhom prieskume vedie Čaputová

Druhým prieskumom bol prieskum agentúry Median, realizovaný pre RTVS, v období od 11. do 23. februára na vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokov. Podľa prieskumu by vyhrala Zuzana Čaputová (23,5 %), na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič (20,5 %), na treťom mieste skončil Robert Mistrík (15 %). Viac ako 10 % dosiahol v prieskume Štefan Harabin (10,5 %), nad hranicu 5 % sa dostali Marián Kotleba (7,5 %), Béla Bugár (6,5 %), Milan Krajniak (5,5 %) a František Mikloško (5 %).

Rozdiel je markantný

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je rozdiel v prieskumoch markantný. „Nie je predsa možné, aj napriek rozličným metodikám, aby sa dva prieskumy verejnej mienky pri niektorých kandidátoch zhodli a pri dvoch dôležitých líšili tak obrovským rozdielom,“ myslí si Štefančík. Kandidáti totiž podľa neho vedia, že mnoho ľudí sa rozhoduje práve podľa prieskumov verejnej mienky a zvykne sa prikloniť k tomu silnejšiemu kandidátovi.

„Určite však treba pripomenúť, že mnoho voličov sa rozhoduje na poslednú chvíľu, až posledné dni. Tieto prieskumy teda favorizujú dvoch kandidátov a je vysoko pravdepodobné, že v druhom kole sa stretnú pán Šefčovič a pani Čaputová,“ vysvetlil Štefančík s tým, že teraz nedokážeme odhadnúť, ako sa budú voliči správať v druhom kole. „Určite tu totiž zohrá dôležitú úlohu rozpor medzi liberálnym a konzervatívnym pohľadom na svet a určite aj rodové stereotypy časti slovenských voličov,“ uviedol. Nálady sa podľa neho do soboty určite zmenia. Čaputová však zrejme po odstúpení Mistríka posilní. „Otázne však je, či bude schopná presvedčiť voličov s konzervatívnym videním sveta a pod vplyvom rodových stereotypov aj v druhom kole,“ dodal politológ.