Minister Šutaj Eštok spochybňuje Kotlárovu prácu, ten mu vracia úder: Šéfa Hlasu považuje za SLABÉHO ministra!

BRATISLAVA - Ak splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal tlačiť aj na Kotlára, polícia si svoju prácu robí. V rozhovore to uviedol minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
archívne video
"Musí si aj pán Kotlár uvedomiť, že jeho úloha je najmä prešetrenie pandémie z hľadiska toho manažovania, prečo sa tu stalo to, že na Slovensku zomrelo zbytočne 20-tisíc ľudí, keď sa mohla manažovať pandémia ako v Dánsku, aby nezomrelo toľko. Čiže toto je úloha, ktorú pán Kotlár má," uviedol šéf rezortu vnútra.
HLAS očakáva výsledky
Ako minister doplnil, na otvorený spor so splnomocnencom vlády aktuálne nevidí dôvod. "Práve naopak, vidím dôvod a zmysluplnosť v tejto agende. Len ju už musí konečne doručiť. To my ako Hlas od neho plne očakávame, aby sa sústredil na tú manažérsku časť pandémie, nie na tú medicínsku," vyhlásil minister.
Kotlár sa bráni
Matúš Šutaj Eštok je podľa splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanca Národnej rady SR zvoleného za SNS Petra Kotlára slabým ministrom vnútra. Neodhalil nič a potrebuje na niekoho hodiť vinu. Nebyť Kotlára, minister nemá ani dáta, s ktorými "nechce pracovať".
Kotlár to uviedol v reakcii na ministrove vyjadrenia o tom, že splnomocnenec vlády má priniesť výsledky. "Nerozumie ani odbornej stránke veci, z ktorej vyplývajú aj nezmyselné výdavky zo štátneho rozpočtu. Nechce vidieť zodpovednosť pôvodných zamestnancov z obdobia Covidu, pretože sú v súčasnosti zamestnanci rezortu Hlasu," uviedol Kotlár.
Držia ho v úrade len účelovo?
Vyhlásil tiež, že minister môže požiadať predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o odvolanie splnomocnenca. Skonštatoval, že mu vláda nedala dostatočné kompetencie a účelovo ho drží v úrade, aby predložil správu, ktorá by ukázala, čo všetko sa dá zistiť z "nijakej pozície".
"Šutaj Eštok nech neposudzuje moju úroveň a rozsah znalostí a postupov. Pokojne nech pokračuje v popise mojich kompetencií, ja si premyslím, čo sa ešte dá zaistiť ako dôkaz. Pán vnútra nech dokáže, že je muž činu, a nech presvedčí voličov, že právo, poriadok a spravodlivosť majú v našej krajine pevné postavenie," vyhlásil Kotlár a vyzval ministra, aby sa mu nestaral do kompetencií, pretože ani on sa nestará do tých jeho.