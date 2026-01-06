Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

POZOR na dôležitú povinnosť! TENTO údaj musíte oznámiť zamestnávateľovi, máte poslednú možnosť

BRATISLAVA - Zmenu poisťovne musí poistenec oznámiť zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým. Na rozdiel od minulosti už poistenec nemusí nahlásiť zmenu bývalej zdravotnej poisťovni ani odovzdať preukaz. Potvrdili všetky zdravotné poisťovne.

"Poistenec má však povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) to môžu urobiť aj elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, či osobne v pobočkách poisťovne," spresnila hovorkyňa VšZP Danka Capáková.

Poistenec nie je povinný oznamovať túto skutočnosť svojim lekárom

Dodala, že síce poistenec nie je povinný oznamovať túto skutočnosť svojim lekárom, ale odporúča sa to. "Stačí pri prvej návšteve následne po zmene poisťovne," poznamenala Capáková. U lekára sa podľa jej slov môže poistenec plnohodnotne preukázať aj digitálnou podobou preukazu poistenca. Hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky potvrdil, že pravidlá sú pre všetky zdravotné poisťovne rovnaké.

"O povinnostiach informujeme aj nových poistencov. Preukazy sme novým poistencom doručovali v priebehu decembra, ale všetci ich nájdu aj v mobilnej aplikácii - preukaz v aplikácii platí rovnako ako plastová kartička," informoval.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne sa môžu rovnako preukázať digitálnou kartičkou poistenca. Ako objasnila hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová, noví poistenci dostali spolu so zdravotným preukazom aj prihlasovacie údaje do Union online pobočky a mobilnej aplikácie.

Ako zdôraznila, poistenci nemajú povinnosť starú kartičku vrátiť, no je potrebné ju skartovať a preukazovať sa novým preukazom. "Lekárom nie je nutné zmenu poisťovne nahlasovať, avšak niektorí lekári informáciu o zmene vítajú," podotkla.

Od 1. januára sa zmenili sadzby zdravotného poistenia

Capáková pripomenula, že od 1. januára tohto roka sa zmenili sadzby zdravotného poistenia pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov. "Ak je poistenec samoplatiteľom, resp. SZČO, a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANu novej zdravotnej poisťovne a uhradiť predpísané poistné na účet novej zdravotnej poisťovne. Poistné za január 2026 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára," poznamenala.

Ďalšie zo Zoznamu