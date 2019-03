Igor Matovič sa ospravedlnil za poslanca, ktorý narušil voľby v Medzanoch: Mal by odstúpiť

Igor Matovič

Zdroj: OĽaNO

BRATISLAVA - Incident s volebnou urnou v obci Medzany v okrese Prešov má na svedomí obecný poslanec, ktorý sa do zastupiteľstva dostal s podporou OĽaNO. Potvrdil to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého incident mrzí, ospravedlnil sa zaň a bol by rád, keby sa tento poslanec vzdal mandátu a dostal trest.