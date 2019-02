Ľudia by sa nemali nechať manipulovať a ovplyvňovať prieskumami, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa ľudia nemali nechať ovplyvňovať a manipulovať prieskumami, ktoré vychádzajú v súčasnosti pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Podľa jeho slov majú Slováci zdravý rozum a vedia sa rozhodnúť aj bez toho, aby im niekto cez prieskum hovoril, koho by mali prísť podporiť. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.