EXKLUZÍVNY prieskum: Šefčovič a Čaputová majú stále základne, Harabina podporujú voliči Smeru

Agentúra MVK uskutočnila v dňoch 13. až 19. februára 2019 výskum verejnej mienky na vzorke 1 083 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre dospelú populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostných kategórií sídiel. Išlo o výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete. Prieskum bol realizovaný pred odstúpením Roberta Mistríka. Ako prvý o tom informoval portál glob.sk.

Čaputová a Šefčovič majú stále základne

Predmetom bola štruktúra voličov jednotlivých kandidátov pre prvé kolo prezidentských volieb. Maroš Šefčovič sa spolieha predovšetkým na sympatizantov strany Smer-SD, medzi svojimi potenciálnymi voličmi ich má takmer polovicu (46,7%). Podporujú ho aj ľudia, ktorí nesympatizujú so žiadnou stranou (18,9%).

Respondenti bez väzby na žiadnu politickú stranu predstavujú pre Zuzanu Čaputovú najväčšiu voličskú skupinu. Takými je skoro tretina (30,5 %) jej podporovateľov. Ďalších nachádza medzi sympatizantmi Progresívneho Slovenska (14,4 %) a SaS (13,8 %). Robertovi Mistríkovi chcli v prvom kole volieb dať hlas najmä voliči SaS (29,3 %) a silnú podporu má takisto u stranícky nevyhranených respondentov (23,6 %).

Harabina by volili najmä sympatizanti Smeru

Medzi voličmi Štefana Harabina sú najsilnejšie zastúpení sympatizanti Smeru (29,2 %), stranícky váhajúci respondenti (16,7 %), voliči ĽSNS (13,9 %) a SNS (12,5 %). František Mikloško sa opiera o voličov KDH (48,4%) a podporujú ho aj stranícky indiferentní respondenti (21,0 %). Marian Kotleba, Béla Bugár a Milan Krajniak majú jasnú podporu od voličov svojich materských strán. Stranícky nezaradení voliči dominujú (38,5 %) medzi sympatizantmi Eduarda Chmelára. Dopĺňajú ich aj voliči ĽSNS (15,4 %).

Voliči OĽaNO a Sme rodina sú nerozhodní

Pohľad na rovnaký problém z opačnej strany predstavujú údaje o tom, ako sa medzi rezidentských kandidátov rozdelia hlasy potenciálnych voličov jednotlivých politických strán. Viac ako tri štvrtiny (78,1 %) sympatizantov strany najsilnejšej vládnej strany Smer-SD chce v prezidentských voľbách podporiť Maroša Šefčoviča a 13,5 % smeráckych voličov chce dať hlas pre Štefana Harabina.

Najviac hlasov voličov strany SaS by získali Róbert Mistrík (42,9 %) a Zuzana Čaputová (27,4 %).

Podporovatelia KDH chcú v prezidentských voľbách hlasovať za Františka Mikloška (40,5 %), Zuzanu Čaputovú (18,9 %) a Róberta Mistríka (16,2 %).

Neuniformne budú v prvom kole volieb prezidenta SR hlasovať voliči Sme rodina. Podporia Zuzanu Čaputovú (24,1 %), Milana Krajniaka (20,4 %) a Maroša Šefčoviča (18,5 %).

Ani voliči hnutia OĽaNO nemajú jednoznačného prezidentského kandidáta. Dajú hlasy Robertovi Mistríkovi (32,1 %), Zuzane Čaputovej (26,4 %) aj Marošovi Šefčovičovi (26,4 %).

Voliči ĽSNS okrem Mariána Kotlebu (70 %) zahlasujú aj za Štefana Harabina (14,3 %).

Voliči SNS a Mosta-Híd majú jasno

Najväčšia skupina spomedzi sympatizantov SNS chce voliť za prezidenta Maroša Šefčoviča (42,9 %) a oslovuje ich aj Štefan Harabin (18,4%). Viac ako polovica (54,5 %) voličov Progresívneho Slovenska bude v prvom kole volieb hlasovať za Zuzanu Čaputovú. Nezanedbateľnú podporu tu majú aj Maroš Šefčovič a Róbert Mistrík (obaja po 20,5 %).

Jasno vo voľbách prezidenta majú sympatizanti strany Most-Híd. Tri štvrtiny z nich (rovných 75 %) dá hlas Bélovi Bugárovi. Voliči SMK chceli podporiť najmä svojho predsedu Józsefa Menyhárta (44,4 %), ale takmer rovnako veľkú skupinu sympatizantov má v SMK aj Béla Bugár (40,7 %).

Strana SPOLU, resp. jej sympatizanti, si v prezidentských voľbách vyberajú medzi Zuzanou Čaputovou (56,3 %) a Róbertom Mistríkom (25 %). Voliči KSS jednoznačne favorizujú za prezidenta v prvom kole Maroša Šefčoviča (63,6 %).

Hľadali sme aj odpoveď na sociodemografické zloženie elektorátov prezidentských kandidátov. Maroš Šefčovič má spomedzi nich najsilnejšiu podporu u mužov i u žien, pričom skôr ho chcú voliť ženy (32 %) ako muži (28,5 %). Zuzana Čaputová viac oslovuje ženy (24 %). Štefana Harabina chcú za prezidenta dvojnásobne viac muži (11,8 %) ako ženy (5,1 %) a to isté platí aj o Marianovi Kotlebovi

Najmladší voliči preferujú Čaputovú

V najmladšej vekovej kategórii do 30 rokov by v prvom kole volieb prezidenta SR uspela Zuzana Čaputová (24, 7%), tesne pred Marošom Šefčovičom (23,2 %). Medzi respondentmi mladšej strednej vekovej kategórie si na čele prezidentských preferencií vymenili poradie Maroš Šefčovič (24,3 %) so Zuzanou Čaputovou (22,7 %).

U voličov staršej strednej vekovej kategórie (46 až 60 rokov) má jednoznačne najsilnejšiu podporu Maroš Šefčovič (35,1 %), kým ďalší kandidáti nasledujú s väčším odstupom v poradí Zuzana Čaputová (18,2 %), Róbert Mistrík (14,9 %) a Štefan Harabin (7,9 %). Preferenčná dominancia Maroša Šefčoviča sa ešte väčšmi prejavila medzi seniormi nad 60 rokov, z ktorých mu chce dať hlas 39,1 %. Ostatní kandidáti (Mistrík, Čaputová, Mikloško a Harabin) výrazne zaostávajú a z „voličského koláča“ si odkrojujú 10 až 11 percent.