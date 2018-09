Oficiálny počet kandidátov na primátora v Bratislave stále nie je známy

Podľa neoficiálneho zoznamu je kandidátov na primátora Bratislavy desať. O post sa chcú okrem súčasného primátora Iva Nesrovnala uchádzať aj starosta bratislavských Vajnôr a mestský poslanec Ján Mrva i viceprimátorka hlavného mesta SR Bratislavy Iveta Plšeková. O priazeň Bratislavčanov sa budú uchádzať aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, politik Viktor Béreš, advokát Jaroslav Brada (Strana moderného Slovenska), architekt Matúš Vallo či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík. O kreslo primátora hlavného mesta majú záujem aj Andrej Trnovec za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a Roman Ruhig za Slovenskú národnú jednotu - stranu vlastencov. Neoficiálny zoznam po odovzdaní kandidačných listín poskytla Jarmila Kiczegová.

Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal kandiduje ako nezávislý. Dokončiť by chcel to, čo začal, patrí sem napríklad obnova Hlavnej stanice. Za úspechy počas svojho pôsobenia považuje električku do Petržalky, opravenú cestu na Moste SNP, rekonštrukciu ciest i chodníkov v meste a kvalitnejšiu mestskú hromadnú dopravu. V ďalších rokoch chce, aby jazdila električka aj do mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, do Devínskej Novej Vsi i na koniec Petržalky. Ivo Nesrovnal je primátorom Bratislavy od novembra 2014. V komunálnych voľbách získal 50 630 voličských hlasov. Za ním skončil bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik so ziskom 40 481 hlasov. Milan Kňažko získal 35 562 hlasov.

Známy zatiaľ nie je ani oficiálny počet kandidátov do bratislavského mestského zastupiteľstva. V ďalšom volebnom období v rokoch 2018 až 2022 bude v mestskom parlamente sedieť 45 poslancov, rovnako ako v súčasnosti. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.

O post starostu bratislavskej Karlovej Vsi sa budú uchádzať traja kandidáti

O post starostu bratislavskej Karlovej Vsi sa budú v novembrových komunálnych voľbách uchádzať traja kandidáti. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Sú to súčasná starostka mestskej časti Dana Čahojová (nezávislá), podnikateľ Miroslav Kadnár (nezávislý) a Anton Šmotlák (KDH, SaS, OĽaNO).

Miestna volebná komisia v Karlovej Vsi zaregistrovala 61 kandidátov na miestnych poslancov. Voliči si z nich zvolia 25 poslancov v štyroch volebných obvodoch. V bratislavskej Karlovej Vsi má k 10. júlu tohto roka trvalý pobyt 37 331 obyvateľov. Danu Čahojovú si Karlovešťania zvolili v komunálnych voľbách v novembri 2014. Predtým pôsobila štyri roky ako miestna poslankyňa bratislavskej mestskej časti Karlova Ves a ako aktivistka občianskeho združenia Naša Bratislava.

O post starostu bratislavskej Vrakune sa budú v novembrových komunálnych voľbách uchádzať dvaja kandidáti. Sú to súčasný starosta Martin Kuruc (nezávislý) a Marián Nagy (Národná koalícia). Zoznam zaregistrovaných kandidátov agentúre SITA poskytla zapisovateľka miestnej volebnej komisie Miroslava Galajdová. Komisia vo Vrakuni zaregistrovala 39 kandidátov na miestnych poslancov. Voliči si z nich zvolia 15 poslancov v štyroch volebných obvodoch. V bratislavskej Vrakuni má k 10. júlu tohto roka trvalý pobyt 20 749 obyvateľov.

V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice chcú byť starostom desiati kandidáti. Sú to Andrej Bojczún (nezávislý), viceprimátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Černý (nezávislý) i manažér Ján Duranský (nezávislý). O priazeň obyvateľov sa budú uchádzať aj ekonóm Martin Halás (nezávislý), štátny zamestnanec Kristián Kevický (nezávislý) a zamestnanec Najvyššieho súdu SR Ján Kšiňan (nezávislý).

Šéfom Podunajských Biskupíc chcú byť aj dopravný expert Zoran Kupkovič (SMER, SNS, Strana zelených Slovenska), stavebný inžinier Roman Lamoš (Team Vallo), novinár a publicista Zoltán Pék (Most-Híd, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, NOVA, OKS) i Ján Španko (nezávislý). Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejňuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke. Súčasná starostka mestskej časti Alžbeta Ožvaldová svoj post v novembri obhajovať nebude. Od vlaňajšieho novembra je starostka podpredsedníčkou Bratislavského samosprávneho kraja a na jeseň chce kandidovať za poslankyňu mestského zastupiteľstva.

Na post starostu bratislavského Starého Mesta zaregistrovali deväť kandidátov

Na post starostu bratislavského Starého Mesta zaregistrovala miestna volebná komisia deväť kandidátov. Informovala o tom hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Okrem súčasného starostu Radoslava Števčíka (nezávislý) zaregistrovali aj poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja Zuzana Aufrichtovú, ktorá kandiduje s podporou strán Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, strany Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska, hnutia Sme rodina - Boris Kollár a Kresťanskodemokratického hnutie (KDH). Starostom Starého Mesta sa chce stať aj staromestský miestny poslanec Martin Borguľa (nezávislý) a tiež staromestská miestna poslankyňa Barbora Oráčová (nezávislá).

Miestna volebná komisia zaregistrovala aj dizajnérku Danu Kleinert, ktorú podporuje strana Spolu - občianska demokracia, hnutie Progresívne Slovensko a Team Vallo. O post starostu sa uchádzajú aj Vladimír Hudec (Národná koalícia), Sven Šovčík (Starostovia a nezávislí kandidáti), Michal Šulek (Strana moderného Slovenska) a tiež Štefan Wimmer (nezávislý). O poslanecké kreslá v miestnom zastupiteľstve sa v tejto bratislavskej mestskej časti uchádza 92 kandidátov, pričom zvolených môže byť 25 poslancov v ôsmich volebných obvodoch. Najviac kandidátov, a to 16, sa uchádza o štyri poslanecké kreslá v siedmom volebnom obvode.