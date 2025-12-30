Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Prezident Pellegrini sa počas roka venoval 113 zákonom: Podpísal 107 z nich

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa v roku 2025 venoval celkovo 113 zákonom, ktoré schválili poslanci Národnej rady (NR) SR počas parlamentných schôdzí. Z toho podpísal 107. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Medzi podpísanými zákonmi bol zákon o štátnom rozpočte na rok 2026 i ďalšie zákony na pomoc občanom, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, energopomoci, sociálnej oblasti či zákony podporujúce samosprávy a ich chod. Hlava štátu sa venovala aj zákonom v oblasti školstva, dopravy, financií, justície, obrany a bezpečnosti či cestovného ruchu.

Opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov

Prezident poslancom Národnej rady SR vrátil na opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov. Medzi vetovanými zákonmi bol zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami, zákon o podpore prioritných okresov, zákon o hazardných hrách, ako aj zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Pri zákone o podpore prioritných okresov poslanci NR SR pri opätovnom prerokovaní akceptovali výhrady prezidenta SR. Veto prezidenta SR neprelomili pri zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch. Zároveň vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách, ako aj zákon o hazardných hrách poslanci doposiaľ neprerokovali. Posledným vetovaným zákonom bol zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament pri opätovnom prerokovaní prelomil veto prezidenta, zákon tak bude platiť bez podpisu hlavy štátu.

Viac o téme: ZákonNR SRPeter Pellegrini
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zemetrasenie v paláci po
Zemetrasenie v paláci po podpise novely Trestného zákona: Pellegriniho poradca oznámil KONIEC!
Domáce
FOTO MIMORIADNE Prezident podpísal novelu
MIMORIADNE Prezident podpísal novelu Trestného zákona!
Domáce
Na snímke zľava riaditeľ
Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii
Domáce
Novela, ktorá má pomôcť
Novela, ktorá má pomôcť Gašparovi: Pellegrini si náhle vyberá strednú cestu, zákon nevetuje, ale ...
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Správy
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti
Výstava Betlehemy slovenských majstrov na hrade Červený kameň
Výstava Betlehemy slovenských majstrov na hrade Červený kameň
Správy

Domáce správy

Muž nafúkal viac ako
Jazdil pod vplyvom alkoholu! Polícia obvinila 35-ročného muža
Domáce
FOTO Kotlár si vzal na
Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!
Domáce
Spozornite! V pohraničných oblastiach
Spozornite! V pohraničných oblastiach môže byť vyššia koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší
Domáce
Nové Zámky: Ceny tepla a teplej vody pre domácnosti sa od januára 2026 nezvyšujú
Nové Zámky: Ceny tepla a teplej vody pre domácnosti sa od januára 2026 nezvyšujú
Nitra

Zahraničné

Sprísňujú kontroly: Počas osláv
Sprísňujú kontroly: Počas osláv Nového roka bude v Sydney hliadkovať vyše 2500 policajtov
Zahraničné
Alexandr Lukašenko
Bieloruský prezident Lukašenko omilostil pred Novým rokom 22 väzňov
Zahraničné
undefined
Francúzsko odložilo zákaz jednorazových plastových pohárov: TOTO je dôvod
Zahraničné
Prezidentská rada v Jemene
Prezidentská rada v Jemene vyhlásila pre postup separatistov výnimočný stav
Zahraničné

Prominenti

FOTO Titulná pieseň k filmu
Rózsova verzia im nie je po chuti: Toto je vraj nová hymna Slovákov! A má v tom prsty Štúr...
Domáci prominenti
Dakota Johnson
Nová láska známej herečky? Načapali ju so zajačikom!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová a Sajfa
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Domáci prominenti
George Clooney
Veľká novinka v živote Georgea Clooneyho: Konečne sa to podarilo!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
Po 40 rokoch reštaurujú
Po 40 rokoch reštaurujú stĺp Marka Aurélia v Ríme, konečne vidno všetky úžasné detaily!
dromedar.sk
REKORDY v doprave a
REKORDY v doprave a jedle! Bolt zverejnil prehľad za rok 2025: Aká bola najdlhšia trasa a čo Slováci objednávajú najviac?
Zaujímavosti
Historici v úžase: Takto
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Je prestup Viníciusa Jr. do Saudskej Arábie reálny? Slová športového riaditeľa Al-Ittihadu hovoria za všetko
Je prestup Viníciusa Jr. do Saudskej Arábie reálny? Slová športového riaditeľa Al-Ittihadu hovoria za všetko
Ostatné

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce

Technológie

Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Armádne technológie
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Armádne technológie
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Návody
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Veda a výskum

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Zahraničné celebrity
Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kotlár si vzal na
Domáce
Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!
Slovensko sa zobudilo do
Domáce
Slovensko sa zobudilo do bieleho rána: Sneh komplikuje dopravu, na horách zúri víchrica
Desivo vyzerajúca nehoda šiestich
Domáce
Desivo vyzerajúca nehoda šiestich áut: Hasiči v pohotovosti, prevrátené vozidlo a dve zranené osoby!
Martin Šmilňák
Domáce
MIMORIADNE Škandál poslanca KDH: Nehoda pri Bardejove, po zrážke so zverou NAFÚKAL!

Ďalšie zo Zoznamu