Prezident Pellegrini sa počas roka venoval 113 zákonom: Podpísal 107 z nich

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa v roku 2025 venoval celkovo 113 zákonom, ktoré schválili poslanci Národnej rady (NR) SR počas parlamentných schôdzí. Z toho podpísal 107. Informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Medzi podpísanými zákonmi bol zákon o štátnom rozpočte na rok 2026 i ďalšie zákony na pomoc občanom, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, energopomoci, sociálnej oblasti či zákony podporujúce samosprávy a ich chod. Hlava štátu sa venovala aj zákonom v oblasti školstva, dopravy, financií, justície, obrany a bezpečnosti či cestovného ruchu.
Opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov
Prezident poslancom Národnej rady SR vrátil na opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov. Medzi vetovanými zákonmi bol zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami, zákon o podpore prioritných okresov, zákon o hazardných hrách, ako aj zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Pri zákone o podpore prioritných okresov poslanci NR SR pri opätovnom prerokovaní akceptovali výhrady prezidenta SR. Veto prezidenta SR neprelomili pri zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch. Zároveň vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách, ako aj zákon o hazardných hrách poslanci doposiaľ neprerokovali. Posledným vetovaným zákonom bol zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament pri opätovnom prerokovaní prelomil veto prezidenta, zákon tak bude platiť bez podpisu hlavy štátu.