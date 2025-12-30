Ministerstvo kultúry zavádza NOVÉ pravidlá pre dovoz a vývoz tovaru kultúrnej hodnoty na Slovensku

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Návrhy úprav príslušnej legislatívy predložilo MK SR do medzirezortného pripomienkového konania.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť druhú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019, ktorá upravuje oblasť vstupu a dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na úrovni Európskej únie,“ upozornil rezort v dôvodovej správe. „Nariadenie ustanovuje členským štátom určiť príslušné orgány na vydávanie dovozných licencií a ustanovuje aj ďalšie povinnosti týkajúce sa dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na územie EÚ,“ dodal.
Spôsob vydávania dovozných licencií
V nadväznosti na nariadenie sa návrhom zákona ustanovuje aj spôsob vydávania dovozných licencií a predkladania vyhlásení dovozcu. Pred vydaním dovoznej licencie si ministerstvo kultúry bude môcť vyžiadať odborné stanovisko od vybranej odbornej inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne znalca v oblasti. „Tento postup v prípade potreby zabezpečí odborné posúdenie pôvodu a povahy predmetu kultúrnej hodnoty a tým prispeje k dôslednej ochrane kultúrneho dedičstva,“ upozornilo MK.
Návrhom zákona sa upravujú aj špecifické situácie
Návrhom zákona sa upravujú aj špecifické situácie, keď sa predmet kultúrnej hodnoty dováža bez dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu na účel bezpečného uloženia. „Návrhom zákona sa ustanovuje tiež oprávnenie ministerstva kultúry na udelenie výnimky z povinnosti predložiť dovoznú licenciu alebo vyhlásenie dovozcu, ak pôjde o dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na vybrané účely uvedené vo vykonávacom nariadení, napríklad na účel vzdelávania, vedy, výstav, digitalizácie, reštaurovania,“ priblížil rezort.
Okrem implementácie nariadenia sa návrhom zákona upravujú niektoré časti zákona, ktoré vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe. Týkajú sa napríklad úpravy povinnosti predkladania povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a príslušného tlačiva miestne príslušnému colnému úradu. „S cieľom zjednodušenia postupu predkladania povolení a tlačív colnému úradu sa umožní vlastníkom a žiadateľom obrátiť sa na ktorýkoľvek colný úrad na území Slovenskej republiky, čím sa dosiahne väčšia flexibilita, zníži administratívna záťaž a zrýchli celý proces,“ vysvetlilo ministerstvo. Novela má podľa návrhu nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.