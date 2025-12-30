Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Ministerstvo kultúry zavádza NOVÉ pravidlá pre dovoz a vývoz tovaru kultúrnej hodnoty na Slovensku

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR bude vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Návrhy úprav príslušnej legislatívy predložilo MK SR do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť druhú fázu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z roku 2019, ktorá upravuje oblasť vstupu a dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na úrovni Európskej únie,“ upozornil rezort v dôvodovej správe. „Nariadenie ustanovuje členským štátom určiť príslušné orgány na vydávanie dovozných licencií a ustanovuje aj ďalšie povinnosti týkajúce sa dovozu tovaru kultúrnej hodnoty na územie EÚ,“ dodal.

Spôsob vydávania dovozných licencií

V nadväznosti na nariadenie sa návrhom zákona ustanovuje aj spôsob vydávania dovozných licencií a predkladania vyhlásení dovozcu. Pred vydaním dovoznej licencie si ministerstvo kultúry bude môcť vyžiadať odborné stanovisko od vybranej odbornej inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne znalca v oblasti. „Tento postup v prípade potreby zabezpečí odborné posúdenie pôvodu a povahy predmetu kultúrnej hodnoty a tým prispeje k dôslednej ochrane kultúrneho dedičstva,“ upozornilo MK.

Návrhom zákona sa upravujú aj špecifické situácie

Návrhom zákona sa upravujú aj špecifické situácie, keď sa predmet kultúrnej hodnoty dováža bez dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu na účel bezpečného uloženia. „Návrhom zákona sa ustanovuje tiež oprávnenie ministerstva kultúry na udelenie výnimky z povinnosti predložiť dovoznú licenciu alebo vyhlásenie dovozcu, ak pôjde o dovoz predmetu kultúrnej hodnoty na vybrané účely uvedené vo vykonávacom nariadení, napríklad na účel vzdelávania, vedy, výstav, digitalizácie, reštaurovania,“ priblížil rezort.

Okrem implementácie nariadenia sa návrhom zákona upravujú niektoré časti zákona, ktoré vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe. Týkajú sa napríklad úpravy povinnosti predkladania povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a príslušného tlačiva miestne príslušnému colnému úradu. „S cieľom zjednodušenia postupu predkladania povolení a tlačív colnému úradu sa umožní vlastníkom a žiadateľom obrátiť sa na ktorýkoľvek colný úrad na území Slovenskej republiky, čím sa dosiahne väčšia flexibilita, zníži administratívna záťaž a zrýchli celý proces,“ vysvetlilo ministerstvo. Novela má podľa návrhu nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Viac o téme: DovozKultúraLicencieMinisterstvo kultúry
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Do bojnickej ZOO zavítali
Do bojnickej ZOO zavítali Vianoce ako z rozprávky: Kurfe plné ovocia a zeleniny!
Domáce
Martina Šimkovičová
Úspešnosť inštitúcií ministerstva kultúry je najlepšou odpoveďou na nevyberavú kritiku, tvrdí Šimkovičová
Domáce
Boris Susko a Peter
Rezort spravodlivosti ocenil, že prezident podpísal novelu Trestného zákona
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Návštevnosť klientskych centier ministerstva vnútra v roku 2024 klesla
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Správy
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti
Výstava Betlehemy slovenských majstrov na hrade Červený kameň
Výstava Betlehemy slovenských majstrov na hrade Červený kameň
Správy

Domáce správy

Muž nafúkal viac ako
Jazdil pod vplyvom alkoholu! Polícia obvinila 35-ročného muža
Domáce
FOTO Kotlár si vzal na
Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!
Domáce
Spozornite! V pohraničných oblastiach
Spozornite! V pohraničných oblastiach môže byť vyššia koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší
Domáce
Nové Zámky: Ceny tepla a teplej vody pre domácnosti sa od januára 2026 nezvyšujú
Nové Zámky: Ceny tepla a teplej vody pre domácnosti sa od januára 2026 nezvyšujú
Nitra

Zahraničné

Sprísňujú kontroly: Počas osláv
Sprísňujú kontroly: Počas osláv Nového roka bude v Sydney hliadkovať vyše 2500 policajtov
Zahraničné
Alexandr Lukašenko
Bieloruský prezident Lukašenko omilostil pred Novým rokom 22 väzňov
Zahraničné
undefined
Francúzsko odložilo zákaz jednorazových plastových pohárov: TOTO je dôvod
Zahraničné
Prezidentská rada v Jemene
Prezidentská rada v Jemene vyhlásila pre postup separatistov výnimočný stav
Zahraničné

Prominenti

FOTO Titulná pieseň k filmu
Rózsova verzia im nie je po chuti: Toto je vraj nová hymna Slovákov! A má v tom prsty Štúr...
Domáci prominenti
Dakota Johnson
Nová láska známej herečky? Načapali ju so zajačikom!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová a Sajfa
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Domáci prominenti
George Clooney
Veľká novinka v živote Georgea Clooneyho: Konečne sa to podarilo!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
Po 40 rokoch reštaurujú
Po 40 rokoch reštaurujú stĺp Marka Aurélia v Ríme, konečne vidno všetky úžasné detaily!
dromedar.sk
REKORDY v doprave a
REKORDY v doprave a jedle! Bolt zverejnil prehľad za rok 2025: Aká bola najdlhšia trasa a čo Slováci objednávajú najviac?
Zaujímavosti
Historici v úžase: Takto
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Je prestup Viníciusa Jr. do Saudskej Arábie reálny? Slová športového riaditeľa Al-Ittihadu hovoria za všetko
Je prestup Viníciusa Jr. do Saudskej Arábie reálny? Slová športového riaditeľa Al-Ittihadu hovoria za všetko
Ostatné

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce

Technológie

Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Armádne technológie
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Armádne technológie
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Návody
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Veda a výskum

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Zahraničné celebrity
Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kotlár si vzal na
Domáce
Kotlár si vzal na pomoc kontroverznú Pekovú: Szalay ju poriadne zrušil, z takzvanej analýzy bude len HŔBA papiera!
Slovensko sa zobudilo do
Domáce
Slovensko sa zobudilo do bieleho rána: Sneh komplikuje dopravu, na horách zúri víchrica
Desivo vyzerajúca nehoda šiestich
Domáce
Desivo vyzerajúca nehoda šiestich áut: Hasiči v pohotovosti, prevrátené vozidlo a dve zranené osoby!
Martin Šmilňák
Domáce
MIMORIADNE Škandál poslanca KDH: Nehoda pri Bardejove, po zrážke so zverou NAFÚKAL!

Ďalšie zo Zoznamu