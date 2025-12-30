Nová láska známej herečky? Načapali ju so zajačikom!

LOS ANGELES - Rodí sa v šoubiznise nový párik? Vyzerá to tak, že v živote americkej herečky Dakoty Johnson (36) je nový muž. Na verejnosti sa totiž začala objavovať s hudobníkom Tuckerom Pillsburym, ktorý je od nej o 8 rokov mladší.
Dakote Johnson v lete tohto roka stroskotal 8-ročný vzťah s lídrom kapely Coldplay - Chrisom Martinom. Ich rozchod bol pomerne bolestivou záležitosťou, lebo herečka si skvele rozumela aj s jeho deťmi - Apple (21) a Mosesom (19). Pevné priateľské puto si vytvorila dokonca aj s ich matkou a Chrisovou exmanželkou Gwyneth Paltrow. „V priebehu rokov sa zblížili a pociťujú k sebe vzájomný rešpekt. Gwyneth ju považuje za súčasť rodiny,” uviedol pre magazín PEOPLE zdroj z ich okolia.
Podľa jeho ďalších tvrdení sa už Dakota posunula ďalej a je pripravená opäť randiť s inými mužmi. „Vzťah s Chrisom bol plný napätia a ako na hojdačke. Teraz, keď je už medzi nimi definitívny koniec, je zdá sa pokojnejšia,” povedal k tomu človek z herečkinho okolia.
Podľa najnovších informácií je už Johnson dokonca pripravená opäť randiť. V uplynulých dňoch ju totiž portál tmz.com prichytil na večeri s hudobníkom Tuckerom Pillsburym.Ten v minulosti randil s americkou podnikateľkou Emmou Chamberlain. Dvojica si vychutnala jedlo v spoločnosti priateľov a mala skvelú náladu. Na otázky novinárov, aký je medzi nimi vzťah, zatiaľ nereagovali.
