Utorok30. december 2025

Naoko luxus, v zákulisí boj o peniaze! Väzba Vémolu odhalila šokujúcu pravdu: Lelu odrezal od peňazí!

Lela a Karlos Vémolovci s deťmi
Lela a Karlos Vémolovci s deťmi
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Kým Karlos Vémola sedí vo väzbe a čelí obvineniam z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti, jeho manželka Lela ostala sama s tromi deťmi, domácnosťou a otázkou, z čoho sa to všetko bude platiť. A práve peniaze mali byť podľa zdroja z okolia Vémolovcov dlhodobo najväčším problémom manželstva.

Zdroj blízky rodine prezradil, že Lela mala byť celé mesiace prakticky bez peňazí. Hoci Vémola platil dom a leasing na auto, peniaze na bežné výdavky si mala zaobstarať sama – zo spoluprác a sociálnych sietí. Ako uviedol zdroj pre český portál expres.cz, s tromi deťmi to bolo pre Lelu takmer nereálne. 

Zásah polície prišiel v najhoršej možnej chvíli. Karlosa Vémolu zadržali pri razii a Obvodný súd pre Prahu 7 ho poslal do väzby. Podľa polície ide o obzvlášť závažnú organizovanú drogovú trestnú činnosť a v prípade odsúdenia sa hovorí až o osemnástich rokoch za mrežami. Pri časti obvinených súd rieši najmä obavu z úteku, u jedného aj možné ovplyvňovanie svedkov a pokračovanie v trestnej činnosti. „U dvoch z nich je dôvodom obava, že by mohli ujsť alebo sa skrývať,“ potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Práve v tomto momente sa na povrch dostávajú staré konflikty, ktoré mali v ich vzťahu tlieť už dávno. Financie mali byť hlavným zdrojom napätia a podľa zdroja z okolia manželov sa pre Lelu stali existenčným problémom. „Jeho správanie a finančná otázka boli hlavným sporom a dôvodom, prečo Lela uvažovala o rozvode.“ Situáciu ešte viac komplikuje fakt, že Lela mala byť podľa rovnakého zdroja odkázaná na to, čo jej manžel dovolil používať, a ani tesne pred zásahom vraj nedostávala žiadne výraznejšie peniaze. „Lela je úplne odkázaná na to, čo jej Vémola dal alebo nedal, a nebolo toho práve veľa.“

Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu! Prečítajte si tiež

Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!

Do celej kauzy vstupuje aj predmanželská zmluva, ktorú Lela v minulosti verejne potvrdila ako férové nastavenie. Každý z manželov si mal chrániť svoj majetok, hoci mali aj spoločné peniaze a kartu. V praxi to však môže znamenať tvrdú realitu: ani prípadný predaj nehnuteľností automaticky neznamená, že by z nich Lela videla peniaze. Všetko závisí od toho, na koho je majetok napísaný a ako je zmluva nastavená.

Paradoxom celej situácie je, že zatiaľ čo v rodine podľa zákulisných informácií chýbala hotovosť, Vémola sa v posledných rokoch chválil masívnymi investíciami do nehnuteľností. Dom na Proseku za 27 miliónov korún, bytový dom v Úpici, pozemky pri Bakove nad Jizerou či známy Vémoland v Měcheniciach, ktorý kúpil už v roku 2018 za 14,5 milióna korún. Sám pritom priznal, že jeho mesačné výdavky sú extrémne. „Len päťsto alebo šesťsto tisíc korún mesačne dávam na splátky a účty za energie,“ chválil sa v podcaste.

Ak sa väzba neskončí rýchlo, prestane ísť o imidž, slávu a luxusné fotky na sociálnych sieťach. Začne ísť o to, kto má prístup k peniazom, kto podpisuje, kto rieši splátky, kto drží chod domácnosti a kto má v rukách kľúče od systému, ktorý bol roky postavený najmä na Vémolovi. A ak bola Lela podľa okolia dlhodobo "bez peňazí", potom nejde len o nepríjemnú epizódu, ale o problém, ktorý môže zásadne ovplyvniť budúcnosť celej rodiny.


