Naoko luxus, v zákulisí boj o peniaze! Väzba Vémolu odhalila šokujúcu pravdu: Lelu odrezal od peňazí!

PRAHA - Kým Karlos Vémola sedí vo väzbe a čelí obvineniam z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti, jeho manželka Lela ostala sama s tromi deťmi, domácnosťou a otázkou, z čoho sa to všetko bude platiť. A práve peniaze mali byť podľa zdroja z okolia Vémolovcov dlhodobo najväčším problémom manželstva.
Zdroj blízky rodine prezradil, že Lela mala byť celé mesiace prakticky bez peňazí. Hoci Vémola platil dom a leasing na auto, peniaze na bežné výdavky si mala zaobstarať sama – zo spoluprác a sociálnych sietí. Ako uviedol zdroj pre český portál expres.cz, s tromi deťmi to bolo pre Lelu takmer nereálne.
Zásah polície prišiel v najhoršej možnej chvíli. Karlosa Vémolu zadržali pri razii a Obvodný súd pre Prahu 7 ho poslal do väzby. Podľa polície ide o obzvlášť závažnú organizovanú drogovú trestnú činnosť a v prípade odsúdenia sa hovorí až o osemnástich rokoch za mrežami. Pri časti obvinených súd rieši najmä obavu z úteku, u jedného aj možné ovplyvňovanie svedkov a pokračovanie v trestnej činnosti. „U dvoch z nich je dôvodom obava, že by mohli ujsť alebo sa skrývať,“ potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.
Práve v tomto momente sa na povrch dostávajú staré konflikty, ktoré mali v ich vzťahu tlieť už dávno. Financie mali byť hlavným zdrojom napätia a podľa zdroja z okolia manželov sa pre Lelu stali existenčným problémom. „Jeho správanie a finančná otázka boli hlavným sporom a dôvodom, prečo Lela uvažovala o rozvode.“ Situáciu ešte viac komplikuje fakt, že Lela mala byť podľa rovnakého zdroja odkázaná na to, čo jej manžel dovolil používať, a ani tesne pred zásahom vraj nedostávala žiadne výraznejšie peniaze. „Lela je úplne odkázaná na to, čo jej Vémola dal alebo nedal, a nebolo toho práve veľa.“
Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!
Do celej kauzy vstupuje aj predmanželská zmluva, ktorú Lela v minulosti verejne potvrdila ako férové nastavenie. Každý z manželov si mal chrániť svoj majetok, hoci mali aj spoločné peniaze a kartu. V praxi to však môže znamenať tvrdú realitu: ani prípadný predaj nehnuteľností automaticky neznamená, že by z nich Lela videla peniaze. Všetko závisí od toho, na koho je majetok napísaný a ako je zmluva nastavená.
Paradoxom celej situácie je, že zatiaľ čo v rodine podľa zákulisných informácií chýbala hotovosť, Vémola sa v posledných rokoch chválil masívnymi investíciami do nehnuteľností. Dom na Proseku za 27 miliónov korún, bytový dom v Úpici, pozemky pri Bakove nad Jizerou či známy Vémoland v Měcheniciach, ktorý kúpil už v roku 2018 za 14,5 milióna korún. Sám pritom priznal, že jeho mesačné výdavky sú extrémne. „Len päťsto alebo šesťsto tisíc korún mesačne dávam na splátky a účty za energie,“ chválil sa v podcaste.
Ak sa väzba neskončí rýchlo, prestane ísť o imidž, slávu a luxusné fotky na sociálnych sieťach. Začne ísť o to, kto má prístup k peniazom, kto podpisuje, kto rieši splátky, kto drží chod domácnosti a kto má v rukách kľúče od systému, ktorý bol roky postavený najmä na Vémolovi. A ak bola Lela podľa okolia dlhodobo "bez peňazí", potom nejde len o nepríjemnú epizódu, ale o problém, ktorý môže zásadne ovplyvniť budúcnosť celej rodiny.
