Desivo vyzerajúca nehoda šiestich áut: Hasiči v pohotovosti, prevrátené vozidlo a dve zranené osoby!

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
PATA - Pri dopravnej nehode šiestich osobných vozidiel a vozíka na prepravu vozidiel, ktorá sa stala v pondelok (29. 12.) okolo 19.45 h na rýchlostnej ceste v obci Pata v okrese Galanta, sa zranili dve osoby. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Zasahujúci hasiči poskytli jednej zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a následne ju transportovali do nemocnice.
Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku. Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante a v Trnave.
