Juhokórejský prezident sa v Číne stretne so Si Ťin-pchingom: O čom budú diskutovať?

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong v nedeľu navštívi Čínu, kde sa stretne so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Návšteva potrvá do stredy. Očakáva sa, že lídri budú diskutovať o možnostiach posilnenia strategickej spolupráce a bilaterálnych ekonomických vzťahov. V utorok o tom informovala kancelária juhokórejského prezidenta, píše správa agentúr AFP a Jonhap.
Lídri sa naposledy stretli v novembri počas summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom Kwangdžu. Ide o prvú Iho návštevu Číny od nástupu do úradu v júni a prvú štátnu návštevu Číny juhokórejským prezidentom od roku 2017. Podľa hovorkyne juhokórejskej prezidentskej kancelárie by stretnutie malo nadviazať na dynamiku smerujúcu k úplnému obnoveniu „strategického partnerstva“ medzi oboma krajinami.
„Očakáva sa, že budú diskutovať o spôsoboch, ako dosiahnuť hmatateľné výsledky, z ktorých budú priamo profitovať ľudia z oboch krajín. Ide najmä o spoluprácu v oblasti investícií do dodávateľského reťazca, digitálnej ekonomiky a reakcií na nadnárodnú kriminalitu,“ uviedla hovorkyňa na tlačovej konferencii. Prezidenti oboch krajín sa stretnú v Pekingu. I Če-mjong potom v utorok navštívi Šanghaj a nasledujúci deň sa vráti do vlasti, dodala kancelária.
I Če-mjong sa zaviazal
I Če-mjong sa zaviazal, že sa bude usilovať o stabilné vzťahy s Čínou – najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey a kľúčovým ekonomickým podporovateľom Severnej Kórey. Soul tiež vyzval Peking, aby zohrával konštruktívnu úlohu pri vytváraní podmienok na obnovenie dialógu so Severnou Kóreou, pričom Čína potvrdila svoj záväzok k udržaniu stability na Kórejskom polostrove.
Obe krajiny plánujú počas návštevy podpísať niekoľko memoránd o porozumení, ktoré budú pokrývať celý rad oblastí spolupráce. Vzťahy s Čínou sa v roku 2016 prudko zhoršili po tom, ako Soul súhlasil s nasadením amerického protiraketového systému THAAD na svojom území. Peking na toto rozhodnutie reagoval rozsiahlymi ekonomickými odvetnými opatreniami.