REKORDY v doprave a jedle! Bolt zverejnil prehľad za rok 2025: Aká bola najdlhšia trasa a čo Slováci objednávajú najviac?

BRATISLAVA – Užívatelia aplikácie Bolt na Slovensku urazili v roku 2025 s partnerskými vodičmi toľko kilometrov, ako keby sa vybrali na približne 140 ciest na Mesiac a späť. Výrazne pritom vzrástol aj počet jázd v elektroautách, ktorých bolo počas roka vyše 733 tisíc.
Najviac jázd s Boltom smerovalo z kľúčových dopravných bodov – bratislavskej Hlavnej stanice, Autobusovej stanice Nivy a letiska M. R. Štefánika. Ride-hailing bol zároveň najaktívnejší počas 18. hodiny, pričom najsilnejším dňom bol piatok a najaktívnejší používateľ uskutočnil 1 685 jázd.
Pro Bolt Food byl v roce 2025 najvyťaženejším dňom tradične piatok, najčastejším časom objednávania 11:00 dopoludnia a najobľúbenejším jedlom ostal cheeseburger. K najväčším objednávkam patrila bratislavská s celkovým počtom 60 položiek.
Ktorý je najvyťaženejší deň?
Slováci na elektrických kolobežkách najazdili v roku 2025 viac než 1,03 milióna kilometrov, pričom najrušnejším časom bola 17. hodina a najvyťaženejším dňom piatok. Najaktívnejší používateľ absolvoval počas roka až 1 505 jázd a najdlhšia trasa merala 14 kilometrov, pričom celá prebehla v Bratislave.
Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry
Firemní používatelia patrili v roku 2025 medzi najaktívnejšie skupiny zákazníkov Boltu. Najaktívnejší B2B účet si objednal cez 10 tisíc jázd a najazdil 62 163,3 kilometrov. Najsilnejšie firemné mestá boli podľa dát Bratislava, Košice a Banská Bystrica, pričom firemné jazdy tradične smerovali najmä z veľkých dopravných uzlov vrátane bratislavskej Hlavnej stanice a autobusových staníc.
Extrémne dlhé trasy
Globalné dáta ukazujú, ako rýchlo sa v roku 2025 menila mobilita naprieč svetom. Najaktívnejšie pick-up miesta na celom svete boli opäť veľké dopravné uzly – od Heathrow a parížskeho Orly cez Schiphol a lisabonské LIS až po Prahu, Berlín či Rigu – čo potvrdzuje, že letiská a železničné stanice sú univerzálnym jadrom mestského pohybu. Rides medziročne narástli o 46 %, pričom medzi najrýchlejšie rastúce trhy patrili Švajčiarsko (+173 %), Tanzánia (+68 %) či Nórsko (+45 %). K celosvetovým rekordom sa pridali aj extrémne dlhé jazdy: na Ukrajine bola zaznamenaná trasa dlhá 362 kilometrov, v Thajsku 233 km a vo Švajčiarsku 192 km, čo je o 25 % viac ako minulý rok. Fenoménom roka bola elektromobilita – globálne EV jazdy stúpli viac než desaťnásobne. Najsilnejšími trhmi sa stali Bangkok so 7,2 milióna elektrickými jazdami a Lisabon s 5,6 milióna.
Najobjednávanejším jedlom roka je cheeseburger
Podobné premeny bolo vidieť aj v doručovaní jedla. Celosvetovo dominuje „piatkový a sobotný rituál objednávania“, ktorý sa prejavuje v Európe aj Afrike, hoci niektoré trhy – napríklad Poľsko či Keňa – zostávajú výnimkou so silnými nedeľnými špičkami. Najobjednávanejším jedlom roka je s veľkým odstupom cheeseburger, ktorý prekonal všetky lokálne špeciality od rollo kebabu vo Varšave po shawarmu v Bukurešti či Baku. Bolt Food tak potvrdzuje zaujímavý kultúrny posun: jedlo už nie je len praktickou voľbou, ale formou emocionálnej istoty.
V čase, keď ľudia nechcú premýšľať ani plánovať, siahajú po jedlách, ktoré symbolizujú rýchlu istotu a známy komfort. V Bolt Markete zase dominujú banány, ktoré zostávajú globálnou stálicou, no aj tu sa objavujú regionálne odlišnosti – minerálna voda na Malte, dlhé uhorky v Lotyšsku či mlieko v Keni. Pre Bolt bol rok 2025 zároveň rokom veľkej expanzie. Pribudlo 147 nových miest, kde bolo možné objednať si partnerské jazdy, 17 miest s mikromobilitou a viac než 60 miest, kde funguje Bolt Food.