Koniec TABU, terapeut prezradil: Ak chcete OKAMŽITE zlepšiť intímny život, musíte partnera donútiť, aby robil TOTO!

USA - Nudí vás váš intímny život a máte pocit, že zo vzťahu sa vytratila iskra? Sexuálni terapeuti tvrdia, že k väčšej blízkosti a vášni často netreba radikálne zmeny, stačí pár drobných posunov v myslení, komunikácii a správaní. Tieto netradičné rady môžu prebudiť aj dlhoročné vzťahy.

Pre mnohých ľudí je téma sebapotešenia tabu, ktoré do vzťahu „nepatrí“. Terapeuti však upozorňujú, že práve zdieľanie tejto intímnej stránky dokáže medzi partnermi prehĺbiť dôveru a otvorenosť. Keď dovolíte partnerovi vidieť, ako sa dotýkate vlastného tela a čo vám robí dobre, dávate mu jedinečný „návod“ na vaše prežívanie. Zároveň sledujete, čo vzrušuje jeho, čo môže výrazne zlepšiť vzájomné porozumenie a citlivosť na potreby toho druhého.

Svoj vlastný erotický scenár

Mnohé páry časom upadnú do stereotypu, ktorý síce funguje, ale už nevyvoláva rovnaké nadšenie. Odborníci preto odporúčajú pracovať s fantáziou, píše portál HuffPost. Skúste si spolu vymyslieť príbeh alebo situáciu, ktorá by vás oboch nadchla – ako keby ste písali scenár k romantickému filmu. Už samotné rozprávanie o túžbach a predstavách môže otvoriť nové témy, o ktorých ste sa doteraz neodvážili hovoriť, a vytvoriť pocit, že sa stále objavujete nanovo.

Nádych a výdych

Znie to banálne, no vedomé dýchanie dokáže urobiť veľké zmeny. Keď sa človek cíti unavený, v strese alebo rozptýlený, jeho myseľ „uteká“ a prestáva vnímať telo. Pomalé, hlboké dýchanie pomáha upokojiť nervový systém, zlepšiť koncentráciu na prítomný okamih a posilniť prežívanie dotykov. Mnohí terapeuti hovoria, že práve dych je jedným z najviac podceňovaných nástrojov intimity.

Vzájomná dôvera

Intímny kontakt nemusí mať vždy jasný cieľ. Keď sa partneri zbavia tlaku na výkon, často sa uvoľnia a dokážu si viac vychutnať samotný proces blízkosti. Zameranie sa na pocity, tempo a reakcie partnera posilňuje dôveru a prehlbuje vzájomné vnímanie. Výsledkom býva nielen väčšia pohoda, ale aj silnejší pocit spojenia.

Objatia a nežné bozky

Túžba sa často prebúdza postupne. Jemné dotyky, objatia, bozky či nežné slová môžu vytvoriť príjemné napätie, ktoré samo o sebe pôsobí vzrušujúco. Odborníci upozorňujú, že najmä u žien je túžba často „reaktívna“ – teda vzniká ako odpoveď na podnety. Keď si partneri dovolia užívať si aj tieto medzikroky, budujú pevnejší základ pre hlbšiu blízkosť.

Hravé komplimenty a pohľady

V dlhodobých vzťahoch sa často presunieme do roviny bezpečia, rutiny a starostlivosti, no zmyselnosť ide bokom. Terapeuti však radia, aby si partneri vedome pripomínali, že ten druhý nie je len „spolubývajúci“ či rodič, ale aj objekt túžby. Hravé komplimenty, pohľady či drobné prejavy záujmu dokážu opäť rozprúdiť iskru. Každý má niečo, čo mu robí mimoriadne dobre. Ak nájdete „svoj“ spoločný rituál alebo gesto, ktoré je len medzi vami dvoma, vytvárate si intímny jazyk, ktorému rozumiete len vy. Práve tieto malé tajomstvá môžu udržiavať pocit výnimočnosti vzťahu aj po rokoch.

Zbytočne sa nehodnoťte

Rutina vie vzťah nenápadne „uspávať“. Niekedy pritom stačí zmena miesta, svetla či atmosféry, aby ste mali pocit, že zažívate niečo nové. Nové prostredie prebúdza zvedavosť a prináša pocit malého dobrodružstva, ktorý sa môže preniesť späť aj do každodenného života. Mnohí ľudia sa počas blízkosti zbytočne hodnotia – či vyzerajú dobre, či robia „správne“ veci, či sú dosť zruční. Odborníci však zdôrazňujú, že neexistuje jeden správny spôsob, ako byť dobrým partnerom. Najdôležitejšia je prítomnosť, úprimnosť a otvorenosť voči prežívaniu.

Nie každé príjemné napätie musí viesť k „vyvrcholeniu“. Niekedy stačí len vedomie, že ste si blízki, že medzi vami preskočila iskra – a potom ju pokojne nechať odznieť. Takéto drobné momenty dokážu budovať túžbu dlhodobo a prirodzene.

