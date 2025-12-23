Známy obchod sťahuje z predaja obľúbenú kávu: FOTO Nepite ju, ihneď ju vráťte do predajne

BRATISLAVA - Reťazec Billa preventívne sťahuje z predaja tri druhy kávových kapsúl. Dôvodom je podozrenie na prekročenie maximálneho množstva Ochratoxínu A. Ak ste problémové šarže kúpili, kávu nepite a výrobky vráťte.
Billa upozorňuje svojich zákazníkov, že z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja výrobky od dodávateľa Gruppo Gimoka S.p.A.:
- TIRA KAPSULY LUNGO DOLCE GUSTO (DMT: 15.08.2027, šarža: L22725)
- TIRA KAPSULY LUNGO NESPRESSO (DMT: 06.08.2027, šarža: L21825)
- TIRA KAPSULY CREMA NESPRESSO (DMT: 01.08.2027, šarža: L21325)
Vo výrobku spoločnosti Gruppo Gimoka S.p.A. je podozrenie na prekročenie maximálneho množstva Ochratoxínu A, približuje spoločnosť. "Zákazníkom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, doporučujeme zakúpený výrobok nekonzumovať a vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, a peniaze dostanete späť v plnej výške," deklaruje spoločnosť,
Ochratoxín A
Ochratoxín A (OTA) patrí medzi mykotoxíny rodu Aspergillus. Tvoria ho plesne, ktoré sa nachádzajú v rôznych potravinách (napr. obilniny, sušené ovocie, konzervované mäso, syr). Vedecké údajne naznačujú, že OTA môže poškodzovať DNA a mať karcinogénne účinky na obličky.