MIMORIADNE Škandál poslanca KDH: Nehoda pri Bardejove, po zrážke so zverou NAFÚKAL!

BARDEJOV - Krátko pred koncom roka 2025 mal jeden z poslancov Národnej rady pomerne nepríjemný incident v bardejovskom okrese. Okrem toho, že mal dopravnú nehodu, pri ktorej sa mu zrejme nič nestalo, vstúpil do hry alkohol.
Podľa portálu pluska mal byť poslanec Martin Šmilňák z KDH účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej mal zraziť divú lesnú zver. Všetko sa malo podľa portálu odohrať v nedeľu 28. decembra 2025 približne o 16:30 na ceste III. triedy za obcou Sveržov v okrese Bardejov, v smere na Gaboltov. Opozičný poslanec v tom čase viedol vozidlo po tejto ceste, no zrážke už zrejme v tomto stave a za zimného počasia nedokázal zabrániť aj pre zníženú schopnosť reagovať.
Poslanec Šmilňák z KDH je podľa hnutia vraj už aj pripravený niesť následky za svoje konanie. "KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, keď mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi," píše sa v stanovisku strany.
"Po ich oficiálnom vyhodnotení a rozhodnutí sa k veci vyjadríme a zaujmeme primerané stanovisko," dodalo tlačové oddelenie hnutia.
Článok budeme aktualizovať.