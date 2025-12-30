Pohroma v hlavnom meste: Nález tela na koľajisku a náhle ochromená vlaková doprava!

PRAHA - Nález mŕtveho človeka na koľajisku dnes ráno na zhruba 20 minút zastavil prevádzku vlakov v Prahe z hlavnej stanice smerom na Smíchov a do Vršovic. Novinárom to povedal hovorca Správy železníc pre mimoriadnosti Martin Kavka. Mŕtvy je cudzinec ročník 2002, povedal ČTK policajný hovorca Richard Hrdina. Okolnosti úmrtia polícia zisťuje.
České dráhy na webe upozornili na to, že na hlavnej stanici môže byť značne obmedzená prevádzka všetkých vlakov, pretože je k dispozícii menej koľají ako zvyčajne. Niekoľko spojov smerujúcich na hlavnú stanicu skončilo svoju trasu vo Vršovciach alebo na Smíchove, z hlavnej stanice nejazdili vlaky cez vinohradské železničné tunely. "O 08: 10 bola prevádzka obnovená s obmedzením rýchlosti okolo miesta udalosti," uviedol Kavka. Telo muža našli v areáli hlavnej stanice blízko koľají, povedal Hrdina. "K úmrtiu mohlo dôjsť počas noci," dodal. Polícia zisťuje príčiny úmrtia.
Aj minulý týždeň boli problémy s premávkou
Premávku na hlavnej stanici v Prahe minulý týždeň v piatok skomplikovalo poškodené trakčné vedenie, vlaky dopoludnia zhruba polhodinu nejazdili do Libne, Vysočan a Holešovic, smerom do Vršovic a na Smíchov bola doprava obmedzená. Predminulý týždeň v nedeľu premávka na hlavnej stanici výrazne obmedzila krádež káblov vo vinohradníckom tuneli. Obmedzenie trvalo viac ako deväť hodín, dotklo sa desiatok vlakov, ktoré mali až trojhodinové meškania a niektoré museli dopravcovia zrušiť. Páchateľa zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho polícii, podľa spôsobenej škody môže skončiť vo väzení až na osem rokov.