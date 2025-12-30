AKTUÁLNE Tragické ráno v Bratislave: Polícia vyšetruje nález dvoch obhorených tiel

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Bratislavu v skorých ranných hodinách zasiahla tragická udalosť. V mestskej časti Devínska Nová Ves našli dve obhorené ľudské telá. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky a polícia začala vyšetrovanie.
V bratislavskej Devínskej Novej Vsi došlo nad ránom k mimoriadne vážnej udalosti. Objavené boli dve obhorené ľudské telá, pričom na mieste zasahovali hasiči, záchranári aj polícia. Záchranné zložky zostávajú na mieste aj naďalej. Informuje o tom televízia JOJ.
Identita oboch obetí v tejto chvíli nie je známa. Okolnosti, za akých k tragédii došlo, sú predmetom vyšetrovania. Polícia zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti ani možné príčiny udalosti.
Správu budeme aktualizovať...