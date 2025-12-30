Policajti vám za volantom môžu položiť zákernú otázku: Nespadnite do pasce a odpovedzte radšej TAKTO!

BRATISLAVA - Dopravná kontrola býva stresujúca, no najväčšie riziko často nepredstavuje radar ani test na alkohol. Policajná otázka položená hneď na úvod môže z vodiča urobiť vinníka skôr, než zaznie oficiálny dôvod zastavenia.
Otázka, ktorá nie je taká nevinná
Mnohí motoristi zažili situáciu, keď ich policajt po zastavení oslovil vetou, ktorá pôsobí skôr zdvorilo než výhražne. Zvyčajne ide o otázku, či vodič tuší, prečo ho hliadka zastavila. Práve v tomto momente sa však začína psychologická hra, upozorňuje portál autoviny.sk.
Podľa odborníkov na dopravné právo nejde o náhodu. Takáto formulácia má často vyvolať tlak, aby sa vodič sám priznal k možnému porušeniu predpisov, ešte skôr než polícia oznámi, čo vlastne rieši.
Prečo sa neoplatí hovoriť viac než treba
V nervozite majú ľudia tendenciu vysvetľovať, obhajovať sa alebo rovno priznať drobný prehrešok, ktorý si ani neboli istí, že spáchali. Práve to však môže situáciu zbytočne zhoršiť.
Experti odporúčajú reagovať neutrálne. Jednoduché „nie“ alebo slušné vyjadrenie, že dôvod zastavenia nepoznáte, je plne v súlade so zákonom. Policajt má totiž povinnosť informovať vodiča, aký priestupok preveruje, a nie naopak.
Zároveň platí, že nie každé zastavenie znamená, že ste porušili predpis. Ak odpoviete neuvážene, môžete sa priznať aj k niečomu, čo polícia pôvodne vôbec neriešila.
Doklady áno, vysvetľovanie nie
Slušné a pokojné správanie je pri kontrole vždy základ. Agresivita ani prehnaná asertivita nikomu nepomôžu. Policajti vykonávajú svoju prácu s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a vo väčšine prípadov nemajú záujem rozdávať pokuty za každú cenu.
Na výzvu je potrebné bez váhania predložiť vodičský preukaz, doklady od vozidla a preukázať totožnosť. Odpovede na otázky týkajúce sa identity sú povinné. Iná situácia však nastáva pri otázkach osobného charakteru.
Kam idete je vaša vec
Ak sa vás policajt pýta, kam smerujete alebo odkiaľ prichádzate, nejde o informáciu, ktorú by ste museli povinne prezradiť. Ide o súkromnú záležitosť vodiča.
Aj v tomto prípade je však vhodné zachovať slušný tón. Namiesto odmietnutia môžete odpovedať všeobecne, napríklad že vybavujete záležitosti v meste, ak je to pravda. Takáto odpoveď nič nekomplikuje a zároveň neodhaľuje viac, než je nutné.
Pokuta na mieste nie je povinnosť
Ak policajti navrhnú blokovú pokutu a vy s ňou nesúhlasíte, netreba konať impulzívne. Zaplatením na mieste totiž automaticky uznávate vinu, čím sa pripravíte o možnosť brániť sa.
V takom prípade sa spíše záznam a vec putuje na dopravný inšpektorát. Ten môže rozhodnúť rôzne, sankciu potvrdiť, zvýšiť, ale aj úplne zrušiť. Ide o riziko, ktoré by si mal vodič zvážiť ešte predtým, než vytiahne peňaženku.