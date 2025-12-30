Už nebudú ticho! V Iráne protestujú maloobchodníci, prezident Pezeškiján vyzval na dialóg

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyzval vládu, aby načúvala „legitímnym požiadavkám“ protestujúcich maloobchodníkov, informovala v utorok iránska tlačová agentúra IRNA. Maloobchodníci v Teheráne v pondelok už druhý deň po sebe neotvorili obchody po tom, čo oslabená iránska mena dosiahla na neoficiálnom trhu nové minimá. Informuje správa agentúry AFP.
„Požiadal som ministra vnútra (Eskandara Mómeního), aby si vypočul legitímne požiadavky protestujúcich prostredníctvom dialógu s ich zástupcami, aby mohla vláda urobiť všetko, čo je v jej silách, aby vyriešila tieto problémy a konala zodpovedne,“ povedal prezident. Ďalšia iránska agentúra ILNA v pondelok informovala, že protestujúci žiadajú okamžitý zásah vlády s cieľom zmierniť výkyvy výmenného kurzu a stanoviť jasnú ekonomickú stratégiu.
Cenové výkyvy
Cenové výkyvy podľa AFP paralyzujú predaj niektorých dovážaných tovarov, pričom predajcovia aj kupujúci odkladajú transakcie, kým nebudú vyhliadky jasnejšie. „Podnikať v takýchto podmienkach sa nedá,“ citovala ILNA jedného z protestujúcich. Agentúra Fárs zverejnila zábery demonštrantov blokujúcich ulicu v Teheráne s množstvom obchodov. Na fotografiách rozháňajú demonštrantov poriadkové sily, zrejme pomocou slzného plynu. Podľa agentúry boli hlásené menšie fyzické potýčky medzi protestujúcimi a bezpečnostnými silami. Zároveň upozornila, že takéto zhromaždenia by mohli viesť k nestabilite v štáte.
Najvyšší sudca Iránu Gholámhosejn Mohsení Ežeí vyzval na „potrestanie tých, ktorí sú zodpovední za fluktuáciu meny“.Iránska vláda v reakcii na ekonomické ťažkosti oznámila výmenu guvernéra centrálnej banky. Pezeškiján v nedeľu predložil parlamentu rozpočet na nasledujúci perzský rok, pričom avizoval boj proti inflácii a vysokým nákladom na živobytie.
Inflácia v Iráne dosiahla v decembri medziročne 52 percent
Inflácia v Iráne dosiahla v decembri medziročne 52 percent, vyplýva z oficiálnych štatistík. Tento údaj však podľa AFP zďaleka nezodpovedá nárastu cien mnohých tovarov, najmä v prípade základných potrieb. Iránske hospodárstvo je poznačené západnými sankciami a v uplynulej dobe ho zasiahlo opätovné uvalenie sankcií OSN súvisiacich s jadrovým programom, konštatuje AFP.