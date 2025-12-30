Slovensko sa zobudilo do bieleho rána: Sneh komplikuje dopravu, na horách zúri víchrica

BRATISLAVA - Vianoce na blate sú minulosťou. Deň pred Silvestrom zasiahlo takmer celé územie Slovenska sneženie, ktoré priniesol studený front z Poľska. Kým deti sa tešia z bielej periny, vodiči a cestári majú plné ruky práce. Situáciu navyše komplikuje silný vietor a tvorba snehových jazykov.
Nočné hodiny priniesli bielu pokrývku prakticky na celé naše územie. Snehová vlna postupovala zo severu smerom na juh a momentálne zasahuje okolie Bratislavy, Záhorie, ale aj Košice, Žilinu či Poprad. Najvýraznejšia vrstva snehu napadla na severe, no stopy zanechala aj v južnejších okresoch.
Cestári v teréne
Na zhoršené podmienky reagujú aj cestári. „Na viacerých úsekoch ciest sa môže nachádzať vrstva čerstvého až kašovitého snehu, miestami do piatich centimetrov,“ upozornila Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.
Podľa SSC sú cesty prvej, druhej a tretej triedy zjazdné, no povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu v hrúbke jedného až troch centimetrov, miestami až do štyroch či piatich centimetrov. Zjazdné sú aj všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest.
Horské priechody sú podľa cestárov zjazdné, no viaceré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť. Na priechodoch Javorník a Oravská Lesná sa miestami nachádza až do štyroch až piatich centimetrov snehu, na Donovaloch je zľadovatený sneh do jedného centimetra. Priechody Pusté Pole, Látky-Prašivá, Soroška, Dargov a Chorepa majú vozovky vlhké až mokré.
SSC zároveň upozorňuje, že horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Na úseku cesty I/59 a na HP Šturec hrozí padanie skál. Silné sneženie znižuje dohľadnosť na približne 100 metrov v oblasti horného Považia, v lokalitách Píla a Valaliky, na HP Čertovica treba počítať s nárazovým vetrom.
Vietor, víchrica aj snehové jazyky
Situáciu komplikuje aj vietor, najmä vo vyšších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Výstraha pred snehovými jazykmi platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja s predbežnou platnosťou do stredy (31. 12.) dopoludnia. Výskyt snehových jazykov je podľa SHMÚ v tejto ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách platia v okresoch Tvrdošín, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Kežmarok. V týchto lokalitách odborníci predpokladajú výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť do 105 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozornili.
Pred vetrom varuje SHMÚ aj v Košickom a Prešovskom kraji, kde lokálne na horách v polohách nad približne 1000 metrov nad morom očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h a priemernú rýchlosť okolo 50 km/h.