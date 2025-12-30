Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť od JOJky! Bol za tým chlap

BRATISLAVA - Je to na spadnutie! Už počas silvestrovskej noci príde na obrazovky televízie JOJ vynovená šou Milujem Slovensko. Novinky v podobe zmeny vysielateľa a vizuálu štúdia podporuje aj zásadná zmena na poste kapitána. Oproti Adele Vinczeovej, ktorá s pokračovaním v šou otáľala, sa nakoniec postaví jej dlhoročný blízky kamarát a kolega Sajfa.
Nová podoba šou Milujem Slovensko vzbudzuje zvedavosť už týždne, a to nielen u divákov, ale aj v samotnom tvorivom tíme. Všetky zmeny si musia "sadnúť" a pred prvou klapkou panovala jemná nervozita, či všetko naozaj klapne ako má. Podľa prvých informácií z nedávneho nakrúcania je jasné, že na Kolibe zavládlo nadšenie. Vyzerá to tak, že sa podarilo namixovať obsadenie, ktoré reláciu opäť vynesie na prvé priečky rebríčkov sledovanosti.
Na obrazovkách JOJky sa po prvykrát Milujem Slovensko prihlási hneď so silvestrovským špeciálom. „Práve tá silvestrovská atmosféra vie byť niekedy škodná v tom, že človek cíti tlak, že nech má akúkoľvek svoju vnútornú náladu, musí sa ešte o také dve úrovne viac zabávať a to je niekedy ešte stresujúcejšie. Takže točiť Silvestra je, aj vzhľadom na moje predchádzajúce skúsenosti, náročnejšie. Ale tentokrát to tak nebolo, bola to veľká pohoda,“ prezradila nám po nakrúcaní Adela, ktorá je s epizódou nakrútenou na novom pôsobisku extrémne spokojná. „Bola som od začiatku rada, že to šlape, že to funguje, že sme tam v dobrej energii, že sme voči sebe všetci prajní. To už potom človeka nič neprekvapí. Ale mali sme tam veľmi zaujímavého finálového hosťa a ten ma prekvapil pozitívne, takže aj na toho sa môžete tešiť,“ naznačila Adela.
Zaujímalo nás, čo staronová kapitánka prežívala po vypnutí kamier. Išlo o radosť, eufóriu či úľavu? „Bola to radosť. Eufória je pre mňa nebezpečná emócia, lebo sa v nej často stratí nejaké racionálne vnímanie. V tej radosti ešte dokážem aj vnímať prípadné chyby alebo čo by sa dalo zlepšiť. Ale napokon ani v tej radosti som nevidela nejaké chyby. Myslím si, že je to skrátka dobré. Úľava trošku tiež, lebo samozrejme sme nevedeli do čoho ideme. Vieme si vopred nakresliť všelijaké scenáre, veď sa so Sajfom poznáme, ale nikdy vopred neviete čo urobí nejaká emócia na pľaci, takže bola to hlavne radosť,“ priznala obľúbená blondínka, ktorú Sajfa počas nakrúcania viackrát rozosmial a potvrdil, že sa na túto úlohu naozaj hodí.
Hviezdnymi hosťami silvestrovskej epizódy Milujem Slovensko, ktorú si na JOJke budete môcť vychutnať už v stredu 31.12. o 21.50 budú Michal Hudák, Marián Čekovský, Šoko, Evelyn, Natália Puklušová a Marcel Forgáč. Ďalšie časti JOJka začne vysielať na prelome februára a marca 2026.
