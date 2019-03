Čaputová sa vyjadrila ku svojej právnickej praxi: Šefčovičovi to nestačí

Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Zdroj: Reprofoto/Facebook - Správy RTVS

BRATISLAVA - Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová by mala vysvetliť okolnosti svojej koncipientskej praxe. V dueli kandidátov na prezidenta v RTVS to uviedol jej protikandidát Maroš Šefčovič s tým, že z právneho hľadiska vidí situáciu odlišne, ako to prezentuje ona.