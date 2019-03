Brat Čaputovej čelí kritike za podnikanie: Bráni sa dokumentom, kandidátka hovorí o hoaxe

BRATISLAVA - Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová sa dostala pod paľbu ďalej kritiky. Tentokrát sa stal terčom jej brat Daniel Strapák a firma, v ktorej v minulosti figuroval. Informáciu na Facebooku šírila prešovská pobočka Mladých sociálnych demokratov, ktorá patrí pod mládežnícku organizácia strany Smer. Strapák to považuje za účelovú antikampaň.

Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová čelí ďalšiemu problému v rámci prezidentskej kampane. Tentokrát ide o jej brata Daniela Strapáka, ktorý je takisto členom strany Progresívne Slovensko. Jeho meno v minulosti figurovalo vo firme DaMil, ktorá cez nástupnícku spoločnosť dlhuje štátu na dani vyše 5,6 milióna eur. Strapák považuje tieto tvrdenia za účelovú antikampaň voči jeho sestre.

Prešovskí mladí socialisti zverejnili na svojom Facebooku status, v ktorom veľkými písmenami uviedli, že sa chystá podvod a „títo nám chcú vládnuť“. „Prečo Zuzana Čaputová, rodená STRAPÁKOVÁ tají rodinu? Mala problém predstaviť partnera a vieme vôbec niečo o jej rodine? Kto sú ľudia z jej najbližšieho okolia?,“ pýtali sa.

Podľa mladých socialistov sa zbavil firmy špekulatívnym zlučovaním firmy, ktorá teraz cez nástupnícku firmu Excite s.r.o. dlhuje štátu vyše 5,6 milióna eur. „Firma bola prevedená na bieleho koňa a išlo to na cintorín, kde je dlh voči štátu,“ uviedli ďalej na sociálnej sieti. „Zatajuje brata, ktorý sa spleťou firiem prepísaných na biele kone zbavil obrovského dlhu voči štátu.“ Mladí sociálni demokrati následne v reakcii na Čaputovú i v reakcii na Strapáka napísali ďalšie statusy palcovými titulkami, v ktorých rozoberali Čaputovú, Kisku, progresívcov a ďalších.

Strapák to považuje za účelovú antikampaň

Firma DaMil spol. s.r.o. fungovala 15 rokov a podnikala v oblasti dovozu a predaja záhradných nábytkov. Daniel Strapák bol jej spoločníkom v rokoch 2003 až 2015. Ako konateľ bol uvádzaný do roku 2012. V apríli 2015 firma zanikla zlúčením do inej firmy, ktorá sa následne zlúčila do firmy Excite.

Od roku 2008 však podnikanie firmy zasiahla hospodárska kríza. „Ja som v roku 2009 uzavrel so svojim spoločníkom zmluvu o postupnom odpredaji mojich obchodných podielov môjmu spoločníkovi. Zároveň som sa od roku 2009 nepodieľal exekutívne na chode a podnikaní firmy,“ uviedol v stanovisku Strapák a priložil aj notársky overené prehlásenie Miloša Grančiča, ďalšieho spoločníka firmy. „Daniel Strapák (...) ako spoločník firmy DaMil spol. s. r. o. sa od 1. 1. 2009 nepodieľa na chode spoločnosti a nevykonáva žiadnu činnosť v prospech alebo v mene spoločnosti.“

„Keďže pre hospodársku krízu nedochádzalo k plneniu splátkového kalendára pre odpredaj môjho podielu, pán Grančič sa rozhodol firmu predať. Firma bola v roku 2015 predaná spoločnosti H&Trop s.r.o. s pohľadávkami a majetkom, ktorým firma disponovala. Išlo o dva byty a dve motorové vozidlá a ďalší majetok,“ uviedol ďalej brat Zuzany Čaputovej. „Celú záležitosť vnímam ako účelovú anti kampaň mojej sestry Zuzany Čaputovej,“ dodal.

Nepravdy nielen o mne, ale aj o mojej rodine

Zuzana Čaputová takisto zareagovala na obvinenia voči jej bratovi. „Je mi ľúto, že terčom antikampane sa stal aj môj brat Daniel. Nie je to prvýkrát, že šíria nepravdy, nielen o mne, ale aj o mojej rodine,“ uviedla na sociálnej sieti. „Môj brat sa od roku 2009 nepodieľal exekutívne na chode firmy, o ktorej šíria tieto konšpirácie. V roku 2015 bola firma s pohľadávkami, ale aj majetkom, odpredaná. Išlo o štandardný predaj a môj brat nič zlé neurobil.“ Podľa Čaputovej teraz hľadajú všetky možné cesty, ako odradiť ľudí od sobotných volieb.

Existuje niekoľko spôsobov pre zánik účasti spoločníka

Podľa právnika z advokátskej kancelárie AKMV pripúšťa Obchodný zákonník pre zánik účasti spoločníka v spoločností niekoľko možností. Jednou z možností je odpredaj obchodného podielu inej osobe. „Do úvahy prichádza aj odpredaj obchodného podielu inej osobe, účinky nastávajú v závislosti od toho, či pôjde o prevod väčšinového alebo menšinového obchodného podielu,“ uviedol odborník. „Od októbra 2012 platí, že účinky prevodu väčšinového obchodného podielu (s ktorým sa spája aspoň polovica všetkých hlasov) nastávajú až zápisom do obchodného registra.“ Odpredaj majetku v prípade Strapáka nastal ešte v roku 2009.

„Je potrebné rozlišovať účinky prevodu obchodného podielu medzi zmluvnými stranami a vo vzťahu k spoločnosti. Pred októbrom 2012 platilo, že v prvom prípade nastali účinky už účinnosťou samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu.“ Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ by nedošlo k niektorému spôsobu zániku účasti spoločníka v spoločnosti jedným zo zákonných spôsobov, osoba zostáva spoločníkom so všetkými právami a povinnosťami, ktorej jej z toho vyplývajú. Ďalším spôsobom je zrušenie účasti zo strany súdu za podmienky, že nemožno od spoločníka spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti sa vyžaduje rozhodnutie súdu. Ďalšou možnosťou je vylúčenie spoločníka na žiadosť spoločnosti, a to z dôvodu závažného, opakovaného porušovania povinností. Zákon však výslovne uvádza, že vystúpenie spoločníka (resp. zrušenie účasti spoločníka jednostranným prejavom vôle), nie je možné, dodal odborník.