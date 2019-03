Čaputová čelí problému z minulosti: Musí vysvetľovať, či splnila podmienky! Nemala sa stať advokátkou?

Kameňom úrazu by mohla byť koncipientska prax, ktorá je podmienkou, aby sa z právnika stal advokát. Tú začala Čaputová vykonávať 15. augusta 2005 u Evy Kováčechovej, ktorej advokátska kancelária sídli v Banskej Bystrici. Okrem iného v týchto dňoch kandiduje aj na sudkyňu Ústavného súdu. Podľa živnostenského registra však o týždeň nato začala Čaputová vykonávať živnosť.

Porušila zákon?

Zákon už v tej dobe ukladal povinnosť oznámiť všetky činnosti, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s výkonom praxe, Slovenskej advokátskej komore. Čaputová to však neurobila. To, že to neoznámila Slovenskej advokátskej komore, však za problém nepovažuje, keďže podľa nej to zákon v tej dobe neukladal. Komora však tvrdí, že zákonnú povinnosť mala, avšak ešte neexistovala komisia, ktorá by tieto žiadosti vyhodnotila. „Od Mgr. Čaputovej takouto žiadosťou nedisponujeme, v dobe jej koncipientúry však ešte komisia zriadená nebola. Je však pravdou, že ak by bola takáto žiadosť komisii doručená dnes, s veľkou pravdepodobnosťou by komisia vyslovila nezlučiteľnosť živnosti s koncipientskou praxou. V čase zápisu Mgr. Čaputovej sa na základe dostupných informácií javilo, že spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu advokátov. Nemali sme informácie o jej inej činnosti, ktorá by mohla byť nezlučiteľná s praxou koncipienta, prípadne o iných nezrovnalostiach počas výkonu jej praxe advokátskeho koncipienta, “ tvrdí hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

Čaputovej hovorca však tvrdí, že to zákon upravil až v roku 2013.

„Čo sa týka povinnosti ohlásiť výkon živnosti počas koncipientskej praxe, tak v tej dobe, keď koncipientsku prax plnila, tak táto povinnosť ohlásiť nebola. Vznikla až zmenou zákona v roku 2013, čiže dávno po zložení jej advokátskej skúšky,“ reagoval pre topky hovorca kandidátky na prezidenta Martin Burgr. SAK však tvrdí, že v tejto novele sa už iba z dôvodu lepších možností kontroly sprísnili podmienky výkonu koncipientúry s povinnosťou viesť denný výkaz praxe. "Na základe spolupráce so sociálnou poisťovňou máme možnosť kontrolovať, či koncipienti nie sú zároveň zamestnaní u iného zamestnávateľa a vytvorili sme aj už spomínanú komisiu pre zlučiteľnosť," znie v stanovisku SAK.

Cestovala denne do práce 400 kilometrov?

Ďalším problémom je aj miesto, kde koncipientsku prax vykonávala. Vzdialenosť medzi Pezinkom a Banskou Bystricou je totiž vyše 200 km. Denne by tak musela cestovať okolo 400 km, keďže nám potvrdila, že v tej dobe vykonávala aj živnosť. Podľa zákona však koncipient môže inú činnosť vykonávať mimo sídla advokátskej kancelárie iba v obmedzenom režime. Navyše od roku 2006 už zastupovala mesto Pezinok v kauze Skládka.

„Zuzana Čaputová spolupracovala v minulosti ako živnostníčka na činnostiach, ktoré nemali charakter právnych služieb. Išlo napr. o organizovanie konferencií, výskumnú a analytickú činnosť. Súčasne bola koncipientkou u advokátov, ktorí spolupracovali s VIA IURIS. Po nadobudnutí vlastnej advokátskej licencie spolupracovala s VIA IURIS ako advokátka, pričom ako živnostníčka prevádzkuje ubytovacie zariadenie,“ dodal Burgr.

Advokátska komora však tvrdí, že výkon praxe Čaputovej je v tomto ohľade minimálne sporný.

„Výchova a prax advokátskeho koncipienta na výkon advokátskeho povolania je možná len v advokátskej kancelárii advokáta zamestnávajúceho advokátskeho koncipienta, pričom advokátsky koncipient môže vykonávať prax mimo sídla advokáta maximálne tri mesiace v roku,“ potvrdila nám Donevová.

Podobnému škandálu čelila aj česká ministerka spravodlivosti Taťána Malá, ktorá musela na verejný tlak rezignovať v rekordnom čase po 13 dňoch vo funkcii. Primárnym dôvodom boli podozrenia z plagiátorstva v diplomových prácach.

Malá musela vysvetľovať aj pochybnosti okolo koncipientskej praxe. Žila totiž podobne ako Čaputová stovky kilometrov od miesta jej výkonu. Viedla hnutie ANO v juhomoravských Lelekoviciach a prax vykonávala na plný uväzok v 300 km vzdialenom Dolnom Kubíne. Český advokát Robert Musil ju za to kritizoval na portáli aktualne.cz.

"Koncipient sa musí učiť postupy, rokovať s ľuďmi, chodiť na súd. Všetko musí vidieť v praxi, a to nejde inak ako svojou prítomnosťou koncipienta v kancelárii," povedal Musil.

Na dopĺňajúce otázky vzhľadom na miesto výkonu jej praxe do našej uzávierky nereagovala. Zaujímavé je, že si krátko pred voľbami 19. 2. 2019 niektoré predmety činnosti zo živnosti vymazala. Na otázku, či to súvisí s podozreniami z minulosti, nereagovala.