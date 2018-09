NAŽIVO Advokát rodiny zavraždeného Kuciaka Daniel Lipšic: Vrah bol Slovák a profesionál

V rozhovore pre Denník N uviedol, že ranné zatýkanie značí veľmi výrazný posun vo vyšetrovaní, keďže NAKA zadržala osoby, ktoré sa priamo podieľali na úkladnej vražde. "Malo by ísť o Slovákov," uviedol D. Lipšic s tým, že bližšie informácie o tom, či ide predstaviteľov podsvetia, alebo profesionálnych nájomných vrahov, nemá. "Ale je zrejmé, že priamy vykonávateľ vraždy bol profesionál, mal skúsenosť so zbraňami a narábal s nimi mimoriadne zručne," objasnil.

K otázke, čo polícii najviac pomohlo vo vyšetrovaní, uviedol, že nemá potvrdenú informáciu o tom, aké konkrétne udalosti boli kľúčové. Väčšinou však podľa neho ide o mozaiku a aj osoby z kriminálneho prostredia sa často dopúšťajú chýb, ktoré smerujú k ich odhaleniu. "Nikto nie je bezchybný a možno by táto realizácia mohla byť vykonaná aj skôr, ak by prvotné úkony po vražde boli urobené profesionálnejšie a našiel by sa už vtedy kamienok v mozaike, ktorý by umožnil rýchlejšiu identifikáciu páchateľov," vysvetlil.

Za dôležitú označil spoluprácu s Europolom či inými bezpečnostnými zložkami. "V súčasnosti je veľmi ťažké spáchať trestný čin bez toho, aby páchateľ nezanechal nejakú elektronickú stopu. Kamery sú na cestách, diaľniciach, akákoľvek komunikácia cez mobilné telefóny sa môže zaznamenať, hlavne informácie o nej," ujasnil právnik. Zahraničné inštitúcie teda podľa neho pomohli najmä v súvislosti s množstvom analyzovaných dát.

Taktický ťah?

Identikit, ktorý polícia prednedávnom predostrela verejnosti, už ale podľa Lipšica nemal vplyv na vyšetrovanie. "Od začiatku bolo zrejmé, že ide skôr o vyšetrovaciu taktiku. Do akej miery niečo preukázala, to v tomto okamihu neviem," povedal.

Nedôveru verejnosti, ktorá v súčasnosti súvisí aj s tým, že zatýkanie sa uskutočnilo len deň pred plánovaným protestom iniciatívy Za slušné Slovensko, okomentoval slovami, že to chápe. Pod vplyvom konania špičkových politikov a tých, čo za nimi stoja, sa podľa neho počas dlhých rokov vybudovala nedôvera, ktorá je tak silná, že ľudia už neveria ničomu.

"Dokonca ani veci, kde vyšetrovanie prebiehalo od určitého okamihu veľmi intenzívne a podľa mňa aj nezávisle. Vďaka verejnému tlaku si už nemohol nikto ani z nadriadených na policajnom prezídiu dovoliť akokoľvek zasahovať do vyšetrovania alebo ho ovplyvňovať," priznal a dodal, že vyšetrovania navyše bolo a je vedené pod dozorom dvoch mimoriadne skúsených prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Preto som vo vyšetrovanie mal posledné mesiace dôveru, aj som to verejne hovoril. Ale chápem ten pocit ľudí v situácii absolútnej skepsy a z veľkej časti oprávnenej, že majú pocit, že výsledky vyšetrovania sú nedôveryhodné. Ale je mi to ľúto," doplnil.

Vyšetrovanie zďaleka neskončilo

Právny zástupca rodiny po zavraždenom novinárovi objasnil, že za vyšetrovaním bude bodka až vtedy, keď polícia dolapí, obviní a postaví pred súd objednávateľov zločinu. Zadržanie podozrivých z vraždy ale môže napomôcť k tomu, aby sa tak stalo. "Nechcem hovoriť, aká veľká je tá šanca. Otázkou tiež je, akými informáciami podozrivý z vykonania vraždy disponuje, ale môže nás to posunúť k objednávateľom bližšie," povedal.

S rodinou Jána Kuciaka hovoril už ráno. Podľa jeho slov sú radi, ale taktiež zdôrazňujú, že vyšetrovanie nekončí. "Bez objednávateľov by sa tento hrozný čin vôbec nestal. To sú ľudia, ktorí sú najnebezpečnejší a voči ktorým musí s obrovskou intenzitou pokračovať vyšetrovanie," ukončil D. Lipšic.

Doživotné tresty

Pre aktuality.sk sa právnik vyjadril, že všetkým, ktorí sa podieľali na príprave vraždy, hrozí doživotie. „Neviem, ako v tomto prípade, ale býva to pomerne časté, že takí ľudia potom prehovoria. Zároveň to môže byť prospešné aj pre ich vlastnú bezpečnosť," uviedol Lipšic a dodal, že všetky informácie, ktoré o vražde majú, by preto mali povedať polícii.

Ak o vražde vedeli rodinní príslušníci vraha či spolupracovníkov, taktiež sa nevyhnú trestu. Sadzba však bude nižšia za neoznámenie alebo neprekazenie trestného činu. "Ktokoľvek sa ale podieľal formou pomoci, miestneho zisťovania, ten môže byť stíhaný za trestný čin pomoci úkladnej vraždy," priblížil Lipšic.