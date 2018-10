Historická chvíľa! Poslanec Fico bol vypovedať, oznámili organizátori Iniciatívy Za slušné Slovensko

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení iniciatívy, poslanec Fico stále pokračuje v osočovaní a klamstvách o organizátoroch zhromaždení Za slušné Slovensko. "Klame o organizovaní zhromaždení mimovládnymi organizáciami alebo zahraničím. Zhromaždenia organizovali občania, ktorým záleží na svojej krajine a už sa nevedeli pozerať na aroganciu Ficovej vlády. Tej vlády, ktorej asistovala pani Trošková, bývalá spoločníčka osoby, ktorá je označovaná ako člen talianskej mafie," uvádza iniciatíva.

Expremiér podľa iniciatívy klame o tom, že zhromaždenia boli platené zo zahraničia. "Príspevky sú stále dostupné na našom transparentnom účte. On sám ale nevysvetlil, odkiaľ zobral milión na stôl, ktorý ukázal na úrade vlády. Dodnes rovnako nevie vysvetliť, odkiaľ má peniaze na drahé hodinky a ako si môže dovoliť bývať v byte daňového podvodníka," uvádza sa vo vyhlásení. Fico podľa organizátorov zhromaždení tiež klame a šíril poplašnú správu o štátnom prevrate.

"Počas všetkých našich zhromaždení stáli na námestiach odhodlaní ľudia, ktorí sa nikdy neuchýlili k žiadnej výtržnosti alebo násilnému prejavu. Podľa informácií od polície počas všetkých zhromaždení od začiatku marca nezaznamenali akúkoľvek výtržnosť," konštatuje iniciatíva, podľa ktorej to bol Fico, kto strašil ľudí dlažobnými kockami a útokmi na verejné budovy. "Tak veľmi sa bál o svoje premiérske kreslo a vyvodenie zodpovednosti, že konšpiroval, šíril strach a nenávisť," konštatuje iniciatíva. Organizátori protestov dodali, že veria, že bude začaté trestné stíhanie Roberta Fica, pretože nie je prípustné, aby bývalý premiér šíril poplašné správy o dlažobných kockách, zastrašoval výtržnosťami a štátnom prevrate.

Občianska iniciatíva a organizátori protestov Za slušné Slovensko v júni podali na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave trestné oznámenie na poslanca NR SR, predsedu strany Smer-SD Roberta Fica za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Ako pred jeho podaním povedal pre médiá Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko, "viedlo nás k tomu to, že poslanec Fico ešte vtedy, keď bol premiér, sa snažil ľudí zastrašiť. Dobre si všetci pamätáte dlažobné kocky pred úradom vlády, bezpečnostnú radu štátu, chaos a jeho slovami snahu o destabilizáciu krajiny. Na to je v Trestnom zákone paragraf a to je šírenie poplašnej správy". Šeliga dodal, že počas všetkých zhromaždení sa podľa informácií od polície nestal ani jeden incident.