MIMORIADNA SPRÁVA Vyšetrovatelia zverejnili identikit v prípade vraždy Jána Kuciaka

Polroka od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prokurátor úradu Špeciálnej prokuratúry informoval o pokroku vo vyšetrovaní. Najnovšie prokuratúra zverejnila identikit muža, ktorý sa mal pohybovať v okolí domu vo Veľkej Mači. Osoba by mohla vedieť niečo, čo by mohlo pomôcť k objasneniu vraždy.

Zdroj: topky

"Hovoríme, že osoba by sa mohla pohybovať v okolí miesta vraždy," povedal prokurátor. To, či to mohol byť páchateľ, prokurátor špecifikovať nechcel.

Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že motívom vraždy bola novinárska činnosť Jána Kuciaka a vyšetrovatelia momentálne pracujú s dvoma možnými motívmi vraždy. Bezpochyby však išlo o úkladnú vraždu na objednávku a pravdepodobne ju spáchal jeden človek.

Priebeh vyšetrovania

V priebehu doterajšieho vyšetrovania bolo vykonaných 5 ohliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie vecí, 4 domové prehliadky, 6 prehliadok iných priestorov, 18 prehliadok tiel vrátane zaisťovania odtlačkov prstov a DNA, pachových stôp.

Bolo zadržaných 7 osôb, všetko Taliani, ktorí boli pre nedostatok dôkazov prepustení. Vyšetrovatelia doteraz vypočuli viac ako 200 osôb.