Pre Smer nemôže byť lepšia správa ako vypátranie vrahov Kuciaka, tvrdí Číž

Miroslav Číž

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako to, ak by boli vrahovia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypátraní a následne potrestaní. V reakcii na štvrtkový zásah protizločineckej jednotky NAKA, ktorá zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti súvisiacej s touto dvojnásobnou vraždou, to v diskusii na Tablet.TV povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž.