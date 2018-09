Zatknutie podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky je len začiatok, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Dnešné zatknutie podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, to je len začiatok. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii líder strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík.

"Napriek našej ostrej kritike vedenia ministerstva vnútra či polície samotnej veríme, že v jej radoch sú aj čestní a zodpovední ľudia, ktorí vedia, že táto vražda dvoch mladých ľudí bude ešte dlho traumatizovať spoločnosť. Minimálne do nájdenia skutočného vraha, pretože dnešné zatknutie podozrivých je len začiatok," povedal Sulík.

"Slováci nemajú inú možnosť, ako veriť, že v takejto závažnej veci si nikto nedovolí hrať politické hry. Trest si musí odpykať objednávateľ i ľudia s krvou na rukách, bez ohľadu na motív alebo názory vlády či ulice. Ak sa dokáže, že sú zadržaní skutoční páchatelia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude to dôležitá správa pre celé Slovensko," povedal. Zároveň uviedol, že čelíme kríze dôvery a táto má spoločných dvoch menovateľov, a to Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. "Je možné, že vo vyšetrovaní nastal naozaj posun, ale nikto im to neverí, pretože desať rokov podrývali autoritu polície dosadzovaním svojich ľudí na vedúce pozície," dodal šéf liberálov.

Na margo zatknutia podozrivých z vraždy novinára podpredseda SaS Ľubomír Galko uviedol, že "zostáva veriť, že polícia má dosť dôkazov a že vyšetrovateľské úkony sú vykonávane profesionálne". "Dnes je otázkou, či polícia zadržala podozrivých z vraždy aj z objednávky vraždy. Ak polícia dosiahla progres, nie je to vďaka tejto vládnej garnitúre, ale napriek nej," podotkol Galko. Uviedol, že práve nový spôsob voľby policajného prezidenta je toho dôkazom. Podľa neho súčasná vládna koalícia nerobí nič na odpolitizovanie polície, prokuratúry a súdov. "Návrh voľby policajného prezidenta pokladáme za priehľadnú snahu koalície udržať si kontrolu nad Policajným zborom aj potom, ked prídu o moc," uviedol.

Podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej sa vládna koalícia bude vždy snažiť zabetónovať v dôležitých funkciách „svojich ľudí“. "Ústavný súd považujeme za kľúčovú inštitúciu demokratickej spoločnosti, pretože má chrániť základné práva a slobody občanov, má rozhodujúce slovo pri ústavných sporoch," povedala Kiššová a dodala, že "návrhy vládnej koalície na voľbu ústavných sudcov sú len zásterka, aby všetko zostalo po starom, lebo im súčasný mechanizmus voľby zabezpečí, že ústavný súd na dlhé obdobie totálne ovládnu nominanti súčasnej vládnej koalície". "Slovensko čelí reálnej hrozbe, že tak ako Policajný zbor, aj Ústavný súd SR prestane byť nástrojom spravodlivosti a ocitne sa v rukách rôznych koaličných mafií. Je našou najvyššou prioritou tomu zabrániť," uzavrela Kiššová.

Opozičné hnutie Sme rodina považuje doterajšie výsledky vo vyšetrovaní za úspech a zároveň dodáva, že v radoch polície je množstvo kvalitných ľudí. „Dúfame, že zadržané osoby majú priamy súvis s brutálnou vraždou novinára a jeho priateľky a teda, že časom nezistíme, že došlo k omylu. Je dôležité aj pre budúcnosť, aby polícia a prokuratúra mali rozviazané ruky. Sme totiž presvedčení, že v ich radoch je množstvo kvalitných vyšetrovateľov a odborníkov. Zároveň sme presvedčení, že toto by malo byť prioritou aj budúcej vlády, ktorá na Slovensku vznikne," informovalo komunikačné oddelenie hnutia.

Denník N informoval, že dnes skoro ráno polícia na príkaz prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry zatkla podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírove. Polícia neposkytuje bližšie informácie. Ako denník dodal, zatýkalo sa v okolí Kolárova a medzi zatknutými by mal byť vykonávateľ vraždy a osoby, ktoré mu na mieste činu pomáhali.