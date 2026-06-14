Meteorológovia varujú pred vetrom: Výstrahy platia pre TENTO okres!

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BREZNO - V nedeľu popoludní platí pre okres Brezno výstraha prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
V tejto lokalite sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou 45 až 55 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstraha podľa SHMÚ platí do 17.00 h.