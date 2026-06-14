Markizácka moderátorka ukázala mamu: Wau, to je ale podoba!

BRATISLAVA - Moderátorka Ivana Zuzelková si momentálne užíva materskú dovolenku a naplno sa venuje svojim dvom deťom. Najnovšie však na sociálnej sieti potešila fanúšikov záberom svojej mamy. Jedno je pritom jasné už na prvý pohľad – podobu po nej rozhodne nezaprie.
Ivana Zuzelková si aktuálne naplno užíva materskú dovolenku, a preto ju diváci na obrazovkách televízie Markíza nevídajú. Obľúbená moderátorka sa už viac ako rok venuje predovšetkým svojej rodine a starostlivosti o deti. Napriek tomu však v marci potešila svojich fanúšikov nečakaným návratom pred kamery.
Na niekoľko dní si odskočila od každodenných mamičkovských povinností a po dlhšej prestávke sa opäť objavila v Televíznych novinách. „Aj ja som sa na vás tešila všetkých, aj keď len na chvíľu,” zverila sa v tom čase na sociálnej sieti. V súkromí je Ivana predovšetkým milujúcou mamou dvoch detí – dcérky Karolínky a synčeka Alana. Väčšinu svojho času venuje práve im a rodinnému životu, ktorý si naplno užíva. Ako to už býva v mnohých rodinách, aj ona sa môže spoľahnúť na pomoc svojich najbližších.
Významnou oporou je pre ňu nepochybne jej mama. Práve tú moderátorka najnovšie ukázala svojim fanúšikom na Instagrame. Záber okamžite zaujal množstvo sledovateľov, ktorí si všimli jednu zaujímavú vec – podobu medzi Ivanou a jej mamou jednoducho nemožno prehliadnuť. Geny sa v ich prípade rozhodne nezaprú a pri pohľade na fotografiu je jasné, po kom moderátorka zdedila svoje črty. Veď posúďte sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%