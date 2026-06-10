Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu

BRATISLAVA - Ak hľadáte miesto, kde si skutočne oddýchnete od rýchleho tempa každodenného života, nemusíte cestovať príliš ďaleko. Predstavíme vám tip, ktorý vás zaujme.
Len približne 220 kilometrov od Bratislavy, v srdci rakúskych Álp, sa nachádza jeden z najzaujímavejších wellness hotelov v regióne – Almwellness Hotel Pierer v Štajersku (obec Teichalm). Horský rezort ponúka kombináciu prírody, regenerácie luxusného wellness a gastronómie, ktorá osloví aj náročnejších hostí. Je ideálny pre páry, ale aj pre tých, ktorí hľadajú pokoj, regeneráciu a aktívny oddych v horách.
Jedinečná filozofia hotela
V nadmorskej výške približne 1 200 metrov, uprostred Národného parku Almenland, ponúka hotel ideálne podmienky na spomalenie, načerpanie energie a návrat k rovnováhe. Základom celého konceptu je jedinečná filozofia A.L.M. (Authentic – Local – Mindful, čiže autentickosť - lokálnosť - vedomie), ktorá presahuje bežné vnímanie hotelového wellness. Cieľom nie je len oddych, ale celková obnova energie a dlhodobej rovnováhy. Stojí na štyroch pilieroch:
- regenerácia tela prostredníctvom procedúr a relaxu
- vedomá a kvalitná strava z lokálnych surovín
- kvalitný spánok a spomalenie v prírodnom prostredí
- aktívny pohyb v horách a na alpských lúkach
Obrovský wellness v srdci hôr
Súčasťou rezortu Almwellness Hotel Pierer je rozsiahly Alm Spa s rozlohou viac ako 5-tisíc m², ktorý patrí medzi najväčšie horské wellness zóny v regióne. Hostia tu nájdu infinity bazén s výhľadom na alpské lúky, vnútorný panoramatický bazén či prírodné jazierko s plážou. Samozrejmosťou sú vírivky a relaxačné zóny v tichu prírody a 9 rôznych sáun a parných kúpeľov. Wellness prirodzene nadväzuje na okolitú krajinu – voda, drevo a výhľady na hory sú jeho dominantou.
Skvelý zážitok zo Štajerska
Dôležitou súčasťou pobytu je aj aktívny program, ktorý je priamo zahrnutý v cene. Hostia majú k dispozícii minimálne 5 aktivít denne, jogu a strečing, aktivačné a relaxačné cvičenia a program v prírode podľa sezóny. Cieľom je podporiť prirodzený pohyb a prepojenie tela s horským prostredím.
Vínny trezor má vyše 8-tisíc fliaš
Dovolenkári bežne trávia dni turistikou, cyklistikou alebo len pokojnými prechádzkami po alpských lúkach – a práve tento prirodzený rytmus sa prepája s wellness zážitkom. Silnou stránkou hotela je aj gastronómia, ktorá pracuje s regionálnymi a sezónnymi surovinami. Unikátom je aj impozantná 6,5 metra vysoký vínny trezor, v ktorej sa nachádza približne 8-tisíc fliaš vína – jeden z najvýraznejších vínnych priestorov v rakúskych horských hoteloch.
Exkluzívne ubytovanie s výhľadom na alpské lúky
Almwellness Hotel Pierer ponúka aj moderné izby a záhradné suity s výhľadom priamo na horské lúky, ktoré podčiarkujú kontakt s prírodou. Samotný interiér je navrhnutý tak, aby podporoval pokoj, spánok a regeneráciu. K dispozícii sú pripravené viaceré pobytové balíčky, ktoré ocenia aj tí najnáročnejší klienti. Zažite vstupnú bránu do sveta „alm dovolenky“, ktorá kombinuje wellness, prírodu a vedomý životný štýl, aj vy!
VIAC O POBYTE V ALMWELLNESS HOTEL PIERER
Advertoriál pripravený v spolupráci s Almwellness Hotel Pierer.