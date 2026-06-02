Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy

Ak máš pocit, že mobilné fotky už vyzerajú všetky rovnako, séria Xiaomi 17T a 17T Pro ti ukáže, ako ďaleko sa dá zájsť s telefónom vo vrecku. Xiaomi postavilo tieto novinky okolo jedinej myšlienky. Zachytiť všetko, čo sa okolo teba naozaj odohráva - od drobných detailov až po veľké scény, bez zložitého nastavovania a bez drahej techniky.
Leica optika: 5× teleobjektív, ktorý ťa priblíži k deju
Oba modely 17T prichádzajú s teleobjektívom Leica, ktorý posúva priblíženie do sveta serióznej fotografie. 5× optický zoom ti dovolí zostať v dave na koncerte a napriek tomu mať pocit, že stojíš tesne pri pódiu. Jemné výrazy tváre, svetlá reflektorov, emócie – všetko v ostrých kontúrach, nie v rozmazanej pixelovej hmle.
Teleobjektív pritom nie je len na diaľku. Vďaka podpore makra zo vzdialenosti 30 cm dokážeš zachytiť textúru kávy v šálke, kvapky na okne či detaily šperkov, ktoré by bežný objektív jednoducho „zmazal“. A ak chceš zájsť ešte ďalej, k dispozícii máš až 120× AI Ultra Zoom, ktorý je ideálny na zábery miest či objektov, ku ktorým sa fyzicky nedostaneš.
Leica Live Moment: Keď ti jedna fotka nestačí
Klasická fotka zmrazí jediný okamih. Funkcia Leica Live Moment v sérii Xiaomi 17T ide ešte o krok ďalej. Zachytí niekoľko sekúnd pohybu a emócií tesne pred stlačením spúšte. Predstav si, že nefotíš len okamih sfúknutia sviečok, ale aj smiech predtým. Nielen skok do vĺn, ale aj rozbeh z piesku. Xiaomi z toho vytvorí krátky, dynamický klip s typickou Leica estetikou, kde sú prirodzené farby, plynulý pohyb a jemné rozostrenie pozadia.
Výhodou je, že všetko funguje pri rôznych ohniskových vzdialenostiach zadných objektívov, či už fotíš široký záber partie kamarátov, alebo detail tváre v diaľke. Stačí jedno klepnutie a máš obsah pripravený priamo na sociálne siete, bez toho, aby si trávil večer v editačných aplikáciách.
Telefón, ktorý stíha tvoje tempo
Aby si mohol bez obmedzení fotiť, točiť a zdieľať, séria 17T pridáva aj silnú podporu v pozadí. Xiaomi 17T má batériu s kapacitou 6500 mAh, verzia 17T Pro dokonca 7000 mAh. Jedná sa o najväčšiu batériu, akú kedy Xiaomi v medzinárodnom smartfóne použilo.
V praxi to znamená, že môžeš celý deň natáčať videá, používať navigáciu, scrollovať sociálne siete a večer ti stále nebliká kritická rezerva. Pri každodennej záťaži zvládneš takmer 2 dni na jedno nabitie. O plynulý chod sa starajú najnovšie procesory MediaTek Dimensity 8500 Ultra (Xiaomi 17T) a silnejší Dimensity 9500 pre model 17T Pro. Pre teba to znamená, že medzi fotoaparátom, galériou, úpravou a zdieľaním prepínaš bez čakania a spomalení.
Prečo práve teraz? Early bird ponuka s darčekmi
Xiaomi 17T a 17T Pro prichádzajú na trh s výraznou early bird ponukou, ktorá ich robí ešte zaujímavejšími, ak rozmýšľaš nad „foto mobilom“ na dlhé roky.
- Ak si kúpiš Xiaomi 17T Pro medzi 28. májom a 28. júnom 2026, získaš zľavu prostredníctvom kódu, trade‑in bonus a ako darček za recenziu elektrickú kolobežku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite. V úvodnej akcii tak môže byť 17T Pro tvoj už za 699 €.
- Pri modeli Xiaomi 17T ťa čaká zľava podľa verzie a k tomu tablet Redmi Pad 2 9.7 za recenziu. Počas úvodnej akcie začína cena základnej verzie Xiaomi 17T na 529 €.
Ak teda hľadáš telefón, ktorý fotí a točí ako profi nástroj, vydrží až dva dni a ponúka prvotriednu Leica optiku bez toho, aby ti zruinoval rozpočet, Xiaomi 17T a 17T Pro patria medzi najzaujímavejšie foto-smartfóny roka. Oplatia sa najmä teraz, kým platí early bird ponuka s atraktívnymi cenami a darčekmi.
