Peklo v Libanone: Izraelská armáda bombardovala Bejrút! Z Iránu prišlo tvrdé varovanie

BEJRÚT - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu oznámila, že izraelská armáda podnikla útoky na bejrútske predmestie Dahíja. Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že údery zabili najmenej dve osoby a ďalšie štyri zranili. Informuje o tom agentúra AFP, spravodajský portál The Times of Israel (TOI) a stanica al-Džazíra.
Izraelská armáda „práve zasiahla teroristické ciele Hizballáhu v štvrti Dahíja v Bejrúte, v reakcii na paľbu Hizballáhu na izraelské územie,“ uviedli Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac v spoločnom vyhlásení. „Izrael nebude tolerovať paľbu namierenú na jeho územie,“ tvrdia. Armáda podľa svojho vyhlásenia podnikla „presné“ útoky na infraštruktúru Hizballáhu v južnom Bejrúte. Libanonská agentúra NNA informovala o zásahu bytu na južnom predmestí hlavného mesta. Útoky si vyžiadali dvoch mŕtvych a štyroch zranených. Podľa spravodajcu AFP z ťažko zničeného bytu stúpa dym a ulica je pokrytá troskami, zatiaľ čo obyvatelia hľadajú preživších.
TOI tvrdí, že poslanec iránskeho parlamentu a hovorca výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku Ebrahim Rezáí po izraelskom útoku poslal odkaz Spojeným štátom. „Ak sa snažíte o dohodu alebo porozumenie, musíte skrotiť sionistický režim. Ak tento besný bes nebude kontrolovaný, uhryzne vás do nohy skôr, než zaschne atrament na dohode,“ napísal na sieti X.
Armáda židovského štátu v nedeľu ráno uviedla, že sever Izraela zasiahli tri drony, ktoré pravdepodobne vypustilo libanonské militantné hnutie Hizballáh. Hovorca armády Avichaj Adrai následne na sieti X vydal varovanie na evakuáciu 29 dedín v južnom Libanone, kde sa Izrael chystal zaútočiť v reakcii na spomínané vypálenie dronov. Tieto útoky pokračujú napriek prímeriu medzi Izraelom a Libanonom.