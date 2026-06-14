Odborník radí: Nevyhadzujte papierové mapy! TOTO vám navigácia nikdy neukáže

PARÍŽ - V čase, keď sú navigačné aplikácie úplne bežnou súčasťou života, môže rozloženie papierovej cestnej mapy pôsobiť ako absurdné gesto. Aj zdanlivo nepotrebné mapy však môžu byť stále veľmi užitočné pri príprave cesty, hľadaní netradičných trás alebo pri obyčajnom snívaní o úniku z každodennej reality, napísala agentúra AFP.
Papierových máp sa netreba zbavovať
„Nevyhadzujte svoje mapy!“ radí novinár a spisovateľ Jean-Claude Raspiengeas, autor knihy La France à la carte (Francúzsko podľa mapy). Ide o zasvätenú štúdiu venovanú predmetu, ktorý sa v autách bežne povaľuje v priehradkách pred spolujazdcom alebo na zadných sedadlách.
Mapa stratila značnú časť svojho významu po nástupe digitálnej revolúcie a navigačných aplikácií využívajúcich GPS, medzi ktoré patria predovšetkým Google Maps a Waze. „Tieto nástroje sú veľmi účinné pri ceste z bodu A do bodu B. Bolo by hlúpe vzdať sa ich,“ tvrdí Raspiengeas. Hoci sa autoatlas už nezdá byť nevyhnutný, podľa autora zostáva užitočným doplnkom, ktorý ponúka množstvo informácií, aké GPS neposkytuje.
Predaj cestných máp každoročne klesá
O tejto skutočnosti však ešte treba presvedčiť motoristov, ktorí si v kníhkupectvách alebo na čerpacích staniciach kupujú cestné mapy čoraz menej. „Od rozšírenia navigačných systémov klesá ich predaj o päť až sedem percent ročne,“ uviedol Philippe Sablayrolles, riaditeľ kartografie v spoločnosti Michelin Editions. Tá je s viac ako 75-percentným podielom na trhu jednotkou vo Francúzsku.
Z 20 miliónov kusov na konci 20. storočia klesol celosvetový predaj máp Michelin na 1,5 až dva milióny kusov ročne. „Vo Francúzsku sa však stále držíme. Každých 25 sekúnd sa tu predá jedna mapa,“ spresnil Sablayrolles.
Rastie záujem o tematické mapy
Hoci najžiadanejším zostáva tradičný červený autoatlas Francúzska, na popularite získavajú tematické mapy. Ponúkajú trasy vedúce po turistických pamiatkach v konkrétnych regiónoch, motoristické výlety po európskych krajinách či cyklistické trasy. Najnovšia mapa s názvom La France des savoir-faire (Francúzsko a jeho remeslá) zaznamenáva polohu 350 tovární a dielní, ktoré možno navštíviť.
Michelin sa v priebehu desaťročí stal doplnkom verejného inštitútu IGN, ktorý je zodpovedný za geografické informácie. Jeho mimoriadne podrobné mapy v mierke 1 : 25 000, pri ktorej jeden centimeter na mape zodpovedá 250 metrom v skutočnosti, sú obľúbené najmä medzi turistami.
Mapy dnes slúžia najmä na prípravu pobytu
„Spôsob používania cestných máp sa zmenil. Ľudia ich využívajú skôr na prípravu pobytu než na plánovanie konkrétnej trasy,“ vysvetlil Sablayrolles.
Práve preto podľa neho „získali turistické informácie omnoho väčší význam než pred dvadsiatimi rokmi“.
S papierovou mapou je cestovateľ pánom svojej trasy
Podľa Raspiengeasa umožňuje papierová mapa cestovateľovi zostať pánom vlastnej trasy. Pri navigácii GPS to podľa neho neplatí, pretože používateľ dostáva od zariadenia neosobne znejúce pokyny, ako napríklad „odbočte doľava“, „pokračujte rovno“ alebo „otočte sa“.
„Keďže GPS si nevšíma vedľajšie cesty, nepodnecuje človeka, aby spomalil a jednoducho sa kochal okolím,“ dodal.
Navigácie menia spôsob, akým vnímame cestovanie
Vďaka navigačným aplikáciám podľa Raspiengeasa „už nepočítame kilometre, ale hodiny“. To podľa neho vedie k „antropologickej zmene“, ktorá prerušuje naše spojenie s orientačným zmyslom rozvíjaným počas stáročí.
Upozornil tiež na to, že tomuto vývoju sa prispôsobujú aj dopravné značky, ktoré čoraz menej často uvádzajú vzdialenosť v kilometroch.
GPS má predsa len jednu nespornú výhodu
Raspiengeas, ktorý sám seba označuje za milovníka „poézie vyžarujúcej z máp“, však priznáva, že používanie navigačných aplikácií má oproti papierovým mapám jednu výhodu.
Znižuje počet hádok v aute, pretože GPS navigácii možno len ťažko adresovať tradičnú výčitku: „Ty sa vôbec nevyznáš v mapách!“