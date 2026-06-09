Slovenskú politiku zasiahol obrovský smútok: Zomrel bývalý poslanec NR SR

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BRATISLAVA - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Haľko. Informoval o tom poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD), ktorý v pléne parlamentu predstavil jeho pôsobenie. Poslanci si zosnulého uctili minútou ticha.
Haľko sa narodil v Kapušanoch v okrese Prešov 6. júna 1945. V parlamente pôsobil za ĽS - HZDS. Bol členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. „Haľko bol jedným z tých, ktorí sa aktívne podieľali na vzniku SR,“ vyzdvihol Jarjabek. Vyjadril úprimnú sústrasť jeho rodine.
Marián Haľko (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš)