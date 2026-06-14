Fico prehovoril o strategickom projekte: Slovenský priemysel čaká už čoskoro veľká zmena!

BRATISLAVA - Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v nedeľu vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa venoval zahraničnej i domácej politike, ale aj koaličným vzťahom.
„Finalizujú sa posledné rozhodnutia, verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce a budeme môcť Slovensku, ale i celej Európe oznámiť skvelú správu,“ uviedol v súvislosti s opätovným zavedením výroby hliníka v Žiari nad Hronom.
Za skvelú správu bude považovať premiér aj podpis mierovej dohody medzi Iránom a USA. „Priniesol by obrovskú úľavu, otvorenie Hormuzského prielivu a stabilizovanie totálne rozkolísaného trhu s energiami,“ upozornil Fico. V súvislosti s ohlasovaným nedeľným dátumom podpisu dohody mieni, že na to môžu mať pozitívny vplyv aj 80. narodeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré oslavuje práve v nedeľu. „Symboly a vhodné dátumy zohrávajú vo svetovej politike veľkú úlohu,“ argumentuje premiér.
K pozitívam zaraďuje aj pondelkovú (15. 6.) návštevu indického premiéra Naréndru Módího na Slovensku. „Verím, že naplníme všetky plánované ciele,“ uviedol s odkazom na celodňové rokovanie a avizované podpisy dohôd a memoránd.
Stretnutie s maďarským premiérom
Potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok (18. a 19. 6.) sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Magyarom. „Budem rád, keď sa spoznáme, podáme si ruky, no krátke stretnutie nie je vhodné na riešenie bilaterálnej agendy, preto opätovne pozvem maďarského premiéra na návštevu Slovenska,“ uviedol Fico. O stretnutí so svojím maďarským náprotivkom hovoril aj v súvislosti s témou slovensko-maďarských vzťahov po Magyarových kontroverzných vyhláseniach. „Je dobré, že sme sa ohradili, no radil by som každému nemať krátku zápalnú šnúru,“ poznamenal šéf slovenskej exekutívy. Upozornil, že dlhodobá snaha umožnila v predchádzajúcom období vybudovať dobré susedské vzťahy, mrzelo by ho preto, ak by sa táto téma stala opätovne dôvodom svárov.
Avizoval tiež, že na budúcotýždňovom samite Európskej rady otvorí tému kompenzácií za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Dotkol sa aj koaličných vzťahov v kontexte príprav rozpočtu a diskusie o prorastových opatreniach. Zdôraznil, že obe oblasti nebude Smer-SD zneužívať voči svojim partnerom, k tomu istému vyzval aj zvyšok koalície. „Bohužiaľ, v poslednom období sme svedkami nie celkom šťastných vyhlásení a smiešnej politickej privatizácie tém,“ upozornil Fico, pričom konkrétne poukázal na stranu Hlas-SD.