Shania Twain v sexi šnúrovačke a minigaťkách rozvášnila Wembley: Na dôchodkyňu rozhodne nevyzerá!

LONDÝN - Keď sa v piatok večer otvorili brány londýnskeho Wembley pre prvý koncert rekordnej série Harryho Stylesa, tisíce fanúšikov sa tešili na hlavnú hviezdu večera. No ešte pred jeho príchodom na pódium sa pozornosť sústredila na inú ikonu. Shania Twain totiž predviedla vystúpenie, po ktorom sa na sociálnych sieťach nehovorilo len o hudbe, ale aj o jej vzhľade, štýle a neuveriteľnej energii.
Kanadská hviezda, Shania Twain, sa na pódiu objavila vo výraznom čiernom outfite, ktorý okamžite upútal pozornosť publika aj sociálnych sietí. Základ tvorili odvážne mini šortky, ktoré dopĺňala dlhá priesvitná sukňa splývajúca až k zemi. Celý outfit pôsobil ako moderná interpretácia jej ikonického country štýlu. Dominantným prvkom bol čierny korzet bez ramienok so šnurovaním vpredu, ktorý zvýrazňoval siluetu a dodával celému vzhľadu dramatický nádych. Nechýbali ani kovbojské čižmy, bez ktorých si Shaniu fanúšikovia ani nevedia predstaviť.
Fotografie z koncertu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, ukazujú outfit, ktorý bol zároveň provokatívny aj elegantný. Ešte väčší dojem než samotné oblečenie však zanechala energia, ktorú vyžarovala. Na pódiu nepôsobila ako speváčka oslavujúca svoju minulosť. Pôsobila ako žena, ktorá si je vedomá svojej pozície a užíva si každý okamih pred publikom. Od prvých minút bolo vidieť, že Wembley si získala bez námahy.
Jej outfit navyše dokonale pracoval s pohybom. Priesvitná sukňa sa pri každom kroku vlnila za ňou a dodávala vystúpeniu dynamiku. Korzetový vrch prinášal rockový nádych, zatiaľ čo kovbojské čižmy pripomínali jej country korene. V čase, keď mnohé hviezdy jej generácie stavajú na nostalgii, Shania ukázala niečo iné – že stále dokáže byť prítomná, aktuálna a autentická. Na niekoľko desiatok minút presmerovala pozornosť desaťtisícov ľudí výlučne na seba a pripomenula, že štýl, charizma a pódiová energia nemajú dátum spotreby.
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