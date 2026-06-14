Spoznávate chlapčeka na FOTO? V minulosti tvoril pár s legendárnou učiteľkou sexu!

BRATISLAVA – Rozkošný chlapček s veľkými očami a nevinným pohľadom by dnes na prvý pohľad spoznal len málokto. Z malého drobca na fotografii však vyrástol muž, ktorého poznajú celé generácie Slovákov a ktorý už desaťročia patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva.
Rodák zo Žiliny sa k herectvu dostal už v mladosti. V roku 1977 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Prvé profesionálne kroky viedli na Novú scénu, kde pôsobil do roku 1980. Následne sa stal členom umeleckého súboru Činohry Slovenského národného divadla, ktorému je verný dodnes. Počas svojej bohatej kariéry stvárnil desiatky nezabudnuteľných postáv a vypracoval sa medzi najuznávanejších hercov na Slovensku.
Diváci ho poznajú nielen z divadelných dosiek, ale aj z množstva televíznych seriálov, filmov a zábavných relácií. Málokto si však uvedomuje, že jeho hlas dôverne poznajú aj milovníci akčných filmov. Dlhé roky totiž patrí medzi najvyhľadávanejších dabingových hercov a slovenským divákom sprostredkoval hlasy hollywoodskych legiend, akými sú Sylvester Stallone či Arnold Schwarzenegger. Pozornosť médií pútal aj svojím súkromím. V minulosti tvoril pár s moderátorkou Zuzanou Belohorcovou, ktorú preslávila erotická relácia Láskanie. Práve vďaka nej sa jej začalo hovoriť aj „učiteľka sexu“.
Dnes je šťastný po boku svojej druhej manželky, s ktorou tvorí harmonický pár už dlhé roky. Napriek tomu, že prekročil sedemdesiatku, patrí medzi najcharizmatickejších mužov slovenského šoubiznisu. Herec je známy tým, že sa o seba stará, pravidelne športuje a udržiava sa vo výbornej forme. Pri pohľade na jeho postavu by len málokto tipoval jeho skutočný vek. Pri pohľade na fotografiu z detstva je ťažké uveriť, že z tohto chlapčeka vyrastie herec, ktorého bude poznať niekoľko generácií divákov. Niektoré črty sa však nezaprú ani po desaťročiach.